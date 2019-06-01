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В Минске проживает больше мальчиков, чем девочек. Цифры и факты о детском населении столицы

Более половины юных жителей Минска — мальчики, а всего в столице проживает свыше 370 тыс. детей. Любопытные цифры и факты о маленьких минчанах корреспонденту агентства «Минск-Новости» предоставили в Главном статистическом управлении Минска.


Факт 1.
По состоянию на 1 января 2019 года в столице проживали 371,6 тыс. несовершеннолетних.

Факт 2.
Среди юных жителей столицы преобладают мальчики — их 190,4 тыс. Девочек в Минске насчитывается 181,2 тыс.

Факт 3.
По сравнению с показателями 2010 года количество детей в Минске увеличилось на 19,2 %.

Факт 4.
В Минске почти одинаковое количество малышей до 7 лет (42,2 %, или 157 тыс.) и детей в возрасте от 7 до 14 лет (42,4 %, или 157,4 тыс.). Меньше всего в столице подростков 15-17 лет: 15,4 %, или 57,2 тысячи человек.

Факт 5.
В 2018 году в Минске родились 17,6 тысяч детей (9 тысяч мальчиков и 8,6 тысячи девочек), или 18,7 % от общего числа родившихся в стране. На 100 родившихся девочек пришлось 105 новорожденных мальчиков.

Факт 6. В столице в 2018 году зарегистрированы 235 двоен и 5 троен.


Ольга Прищепчик
09:30 01/06/2019
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