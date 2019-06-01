



Факт 1.

По состоянию на 1 января 2019 года в столице проживали 371,6 тыс. несовершеннолетних.





Факт 2.

Среди юных жителей столицы преобладают мальчики — их 190,4 тыс. Девочек в Минске насчитывается 181,2 тыс.





Факт 3.

По сравнению с показателями 2010 года количество детей в Минске увеличилось на 19,2 %.





Факт 4.

В Минске почти одинаковое количество малышей до 7 лет (42,2 %, или 157 тыс.) и детей в возрасте от 7 до 14 лет (42,4 %, или 157,4 тыс.). Меньше всего в столице подростков 15-17 лет: 15,4 %, или 57,2 тысячи человек.





Факт 5.

В 2018 году в Минске родились 17,6 тысяч детей (9 тысяч мальчиков и 8,6 тысячи девочек), или 18,7 % от общего числа родившихся в стране. На 100 родившихся девочек пришлось 105 новорожденных мальчиков.





Факт 6. В столице в 2018 году зарегистрированы 235 двоен и 5 троен.



