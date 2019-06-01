Кто должен убирать в доме и делать с детьми уроки?

В системе ценностей граждан Беларуси доминирует семья, показали результаты опроса, опубликованного в «Исследовании ценностей населения Беларуси. Семейные ценности».





Большинство респондентов склоняются к тому, что многие домашние хлопоты – совместные. Четко выраженных «мужских» или «женских» обязанностей немного, пишет Завтра твоей страны.





— Обязанности, которые больше 75% респондентов назвали чисто мужскими, это содержание транспортных средств, строительство и ремонт. Женскими примерно половина опрошенных назвала уход за одеждой, приготовление пищи и уборку, − рассказывает автор исследования социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.





Женщины чаще мужчин считают обязанности общими. Но разница невелика. Самый значимый отрыв во взглядах достигал 10 процентных пунктов.





− Например, то, что приготовление пищи – это общая обязанность, считал 41% мужчин и 53% женщин. При этом считают, что это женская обязанность 56% мужчин и только 46% женщин, − говорит эксперт.





Чем моложе респонденты, тем больше они поддерживают совместные обязанности мужчин и женщин, говорится в исследовании. Прогрессивные взгляды на организацию домашнего быта отличаются от того, как в реальности обязанности распределяются в семьях. Разные исследования показывают, что забота о доме в белорусских семьях все еще лежит на плечах женщин.





— Мы узнавали у респондентов их представление о том, как должно быть. Это значит, что люди так представляют ситуацию, хотя в реальности она может отличаться, − объясняет социолог.





Изменившиеся взгляды на распределение домашних обязанностей связаны с доступом к информации о равенстве полов, важности участия партнеров на равных в уходе за детьми и домом.





− Если люди начинают думать, что все обязанности – общие, рано или поздно так и случится. То есть это желаемое, которое когда-нибудь перейдет в действительное, − считает Дарья Урбан.





Похожее отношение к вопросу воспитания детей. Чисто женскими обязанностями считают уход за детьми и помощь им с учебой, а чисто мужскими – наказания.





− Сейчас много информации о равноправии. Эта идея быстро распространяется, набирает обороты. Мы видим примеры других стран, например, Швеции, где отец обязательно должен уходить в декрет. Если отказывается, то эта часть декретного отпуска у семьи пропадает. Соответственно, начинают меняться взгляды людей на традиционное воспитание, − объясняет автор исследования.

Предыдущие поколения в основном росли в семьях, где отец работал с утра до ночи, а мама совмещала работу, воспитание детей и заботу о доме. Молодые люди понимают, что хотели бы, чтобы в воспитании их детей участвовали оба родителя. Но «взгляды мужчин куда более традиционны и в некоторой степени даже патриархальны, чем взгляды белорусских женщин», говорится в исследовании.









Кстати, 84,8% и 77,5% уверены, что нет ничего важней материнства и отцовства. 43,1% все же ставят выше свою независимость. Столько же выше материнства поставили отношения, 37,4% − карьеру, 16,3%, − деньги. Половина мужского населения выше отцовства ставит карьеру, 39,6% − независимость, 28,7% − отношения, 21,2% − деньги.





Вместе с отношением к ролям в семье население отказывается от эйджизма. Например, людей старшего поколения перестают воспринимать как обузу для общества. Самое распространенное мнение – молодые должны ухаживать за пожилыми родственниками. Так считает 90% населения. 91% говорит, что пожилые люди заслужили спокойную старость и, если не хотят, не должны работать на пенсии. Меньше 9% считают, что пожилые – это бремя для общества.





В основном положительные ассоциации у людей связаны и с молодыми. Применительно к ним респонденты употребляли слова с положительной окраской. Но от людей старшего и пожилого возраста в отношении молодежи звучали также слова типа «распущенность», «глупая», «наглая», «бестолковая».















