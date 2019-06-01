Лесоповал — вид из космоса

В последнее время многие горожане достаточно бдительно следят за тем, что бы у них под окнами не было спилено лишнее дерево, пишет gomel.today . И это — хорошо. Но одновременно за пределами городских кварталов, вдали от глаз большинства населения, деревья сносятся гектарами. Жители, бывающие время от времени за городом, с возмущением рассказывают об огромных пространствах, на которых остаются только пни. Что происходит?





В редакцию СН также обратилось несколько активистов, уже давно отслеживающих ситуацию. Гомельчанин Дмитрий рассказал нам следующее:





— Проблема рационального использования лесных ресурсов была всегда. Но то, что твориться с нашим лесом сейчас — это просто шок. Масштабность вырубок начала быстро расти около 2-3 лет назад. А последний год — ведется вообще какое-то повальное уничтожение. И это видно, как говориться, со всех сторон. Любой желающий может поехать в лес и сам это проверить. А может и посмотреть из космоса — спутниковые карты сегодня доступны для всех. Не лес — а сплошная плешь!





При этом Дмитрий замечает, что вырубки ведутся везде. Он лично наблюдал массовую валку деревьев в Гомельском, Добрушском, Речицком, Жлобинском и Ветковском районам. Вырубаются как участки, прилегающие к трассам, так и в глубине территории, леса возле населенных пунктов и деревья в прибрежных зонах.





Но какова же причина происходящего? Власти объясняют это борьбой с жуком-короедом.

Большой вред от маленького жука

Короед — вид мелких жуков, величиной от 1 до 9 мм. Но несмотря на скромные размеры, вред они способны нанести огромный. Короеды поселяются в больных и ослабленных деревьях. Они прогрызают ходы под корой, питаясь ее внутренней частью — лубом, и откладывают там личинки. Поражая кору изнутри, короед ка бы блокирует поступление питательных соков ко всему дереву, отчего оно постепенно умирает. Эти насекомые способны к быстрому размножению, в сезон могут давать потомство до трех раз. Всего одна семья короедов способна вывести до тысячи новых жучков в год.





Сегодня их экспансии способствует усыхание хвойных лесов — по причине понижение уровня грунтовых вод. Обычно здоровое дерево борется с жуком-паразитом еще и тем, что смола как бы заклеивает проточенные под лубом ходы с личинками. Но испытывающая дефицит флаги древесина на это мало способна. Еще одной причиной распространения вредителя может быть плохое санитарное состояние лесов. Старый валежник, засохшие и больные деревья, не убранные во время, становятся очагами размножения жучка.





Нашествия короеда случаются эпизодически. В 1870- 1890-х, 1930-40-х и 1960-70-х годах этот жук-паразит уже наносил деревьям серьезный урон. В начале 2010-х годов массовые вырубки в связи с эпидемией жука-«типографа» велись в Московской области и других регионах РФ.

Так может быть — все делается правильно и у нас? И очистка леса, в том числе с помощью пилы и топора — единственный способ остановить паразитов? Активисты сомневаются в этом и считают только предлогом для промышленной разработки лесов. Дмитрий говорит:









— Басни про короеда — уже не работают! Масштаб уже сложно спрятать за этой отговоркой! По образованию я техник-технолог деревообработки. Такою дисциплину, как древесиноведенье — знаю хорошо. То что видел лично при вырубках и складированиях лесоматериала, не оставляет у меня сомнений — под тему борьбы с короедом идет масштабная коммерческая вырубка леса. Если грубо и округленно, то из 10 обследованных штабелей — около половины было абсолютно здоровой древесиной!





Кроме того, санитарные вырубки должны производиться определенным образом. В виде прокладки отсекающих просек, прореживания, выборка больных деревьев. В реальности же я наблюдаю парадоксальную картину — вырубленные здоровые деревья лежат в штабелях. А буквально в десятке метров от этого — стоят пораженные короедом деревья. И на них — всем наплевать.





Активисты говорят, что фиксировали эти факты и направляли в самые разные инстанции. Однако, по их мнению, в ответ приходят отписки:





— Куда только не писал. Генеральная прокуратура, Администрация Президента РБ, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды... Самое смешное, что все инстанции просто пересылают мои обращения на Минприроды. Никаких прокурорских проверок или выездов на место, никаких контролирующих действий! Просто все заминается, и скидывается на государственных экологов. А те отвечают практически выдержками статьи из Википедии про вред короеда. Замкнутый круг получается.

Шрамы на теле природы

Официальные инстанции также говорят, что все вырубки компенсируются новыми посадками. Активисты же с этим не согласны:

— Я часто бываю в лесах. Компенсирующие посадки? То, что я видел — это капля в море по сравнению с масштабами вырубки. Они проводят показательные посадки, освещаемые в официальных СМИ. Но объем посадок — не сопоставим с вырубками. Большинство компенсирующих посадок, которые я наблюдал — высажены 15-20 лет назад! А то — и в советский период. Это уже лес-молодняк, который судя по тенденции, через пару лет тоже пойдет под нож. А проплешины, которые оставляют сейчас — их нечем не засаживают. Просто вырубленные территории за 2-3 года сами начинают зарастать «дичкой». Но это процесс долгий. И без адекватного обращения с природой эти шрамы на её теле будут сохраняться еще не одно десятилетие!





Недавно были также приняты существенные поправки в Лесной кодекс РБ. В числе прочего, там вводится понятие «сплошные санитарные рубки». По мнению активистов, с его помощью легко можно прикрывать повальную вырубку деревьев даже в заказниках и заповедниках. Не говоря уже об обыкновенных лесхозах. Принимают решение о сплошной санитарной «зачистке» узкие комиссии и исполкомы. Проверить действительную целесообразность уничтожения деревьев при этом — очень трудно. Кодекс также разрешает легко переводить леса из первой группы, куда входят особо охраняемые территории, во вторую — эксплуатационную, а также вовсе исключить некоторые леса из лесного фонда.





— Ориентир новой редакции кодекса заметен даже из терминов: они все лесохозяйственные, а не природоохранные, — считает независимый эколог Григорий Федоров. — Создается впечатление, что перед разработчиками ставилась цель сделать так, чтобы можно было вырубать как можно больше деревьев.

Любопытно также, что в чернобыльской зоне сплошные санитарные вырубки почти не проводятся.

Активисты считают — для предотвращения эпидемии необходимы точечный санитарный уход и выборочные — а не массовые рубки. В имеющихся в открытом доступе рекомендациях это описывается следующим образом — пораженные короедом деревья зачищаются, кора снимается с них раньше вылета жука. Также применяются ловушки для вредителя — специально раскладываются погибшие стволы, а затем, накануне созревания личинок, они уничтожаются. Существуют еще и феромонные ловушки — то есть с использованием веществ, привлекающих короеда яко бы для спаривания. Существуют и химические методы борьбы с жуком-вредителем. Сплошные санитарные вырубки могут проводиться только на тех участках, которые уже уничтожены или полностью повреждены короедом.





Но кроме того, вспышки короеда всегда носят циклический характер, и как правило — завершаются естественным образом. Природа имеет свои мощные регуляторы — у жука заканчивается кормовая база, любое летнее похолодание для него — опасно. А по мере увеличения численности его самого начинают поражать паразиты и вирусные заболевания. Совсем — как у людей. Так, в лесах Московской области эпидемия короеда пошла на спад уже в 2013 году. У нас — продолжается?

«Голыми руками мы жука не возьмем...»

За разъяснениями мы обратились в Институт леса Национальной Академии наук Беларуси. Заместитель директора института по научной работе, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор с/х наук Владимир Усеня рассказал нам следующее:

— Да, жители также часто обращаются к нам с жалобами на вырубки. К сожалению, в последние несколько лет в южных областях Беларуси наблюдается массовое усыхание сосновых лесов. Такого рода климатические изменения сегодня отмечаются во многих регионах мира. В 2016 году уровень грунтовых вод в Гомельской и Брестской области понизился на 2 метра! В 2007 году я участвовал в конференции FAO — продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В числе прочего обсуждалась и проблема усыхания леса, от которой сегодня страдают и США, и Италия, и Венгрия, и Польша, и Россия, и Украина. Однако каких либо чудодейственного и безболезненного рецепта борьбы с нашествием жуков-короедов, вызванных этим явлением — нет ни в одной стране. В Беларуси применяются самые эффективные и проверенные методы — 1. Сплошные санитарные вырубки. 2. Выборочная санитарная рубка. 3. Уборка от захламлений. При этом утилизация отходов проводится путем сжигания или механического перемалывания фрезой.





По словам Владимира Усени, если вовремя спилить лес — то древесина будет вполне пригодна для промышленного использования. Лес как вывозиться на экспорт за границу, так и перерабатывается внутри республики. Отсюда и быстрая вырубка пораженных участков — пока короед не испортил дерево окончательно. А так же — с целью не дать личинкам созреть, после чего жучки вылетают из дерева наружу и заражают другие участки.









Экспорт необработанного леса из Беларуси — ограничен. Но несколько дней назад Президент РБ разрешил вывоз за пределы республики около 900 тысяч кубических метров низкотоварного леса. В Институте леса такое решение Александра Лукашенко, принятое по просьбе лесохозяйственных организаций, одобряют — «Зачем лесу пропадать? А так люди деньги заработают».





Для помощи лесхозам Гомельской и Брестской областей в вырубке леса привлекаются лесные хозяйства Гродненской и Витебской областей, где нашествия короеда нет. Охотно берутся за эту прибыльную работу и частные организации, получающие участки леса в аренду.

Владимир Усеня считает:

— Голыми руками мы жука не возьмем. В связи с особенностями вершинного и 6-зубчатого короеда борьба с ним химическими методами — неэффективна. Грубо говоря, он прячется в кору и устойчив к обработке. Шведы потратили огромные деньги на его улавливание в феромонных ловушках — но тоже безрезультатно. Поэтому — прежде всего санитарные вырубки. Без них леса понесли бы значительно больший ущерб. Однако мы удаляем только пораженные деревья. Сначала проводим тщательную диагностику того или иного участка, используя здесь те же феромонные ловушки. Многие считают, что мы рубим здоровые деревья. Но они только на вид такие цветущие — а внутри уже поселился паразит. Наши специалисты в состоянии определить наличие короеда по коре, цвету хвои и другим признакам.









Заместитель директора Института леса также говорит, что компенсационные посадки осуществляются в обязательном порядке. Кроме искусственных посадок, применяется и естественное восстановление. Если есть природный «подрост» из ценных пород деревьев — то он приоритетен, потому что наиболее устойчив.





В Институте леса также считают, что пик распространения короеда пришелся на прошлый год — и уже пройден. Так, к концу мая 2018 года было вырублено 12,5 гектаров леса, к концу мая нынешнего 2019 года — только 7,5 тысяч гектаров. Если позволят климатические условия, то эпидемия короеда и в дальнейшем будет идти на спад.





Владимир Усеня также говорит, что в случае сомнений все желающие могут обращаться в Институт леса — его специалисты выедут к указанному месту и проверят, обоснованы были те или иные вырубки или нет.

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Итак, на лицо имеется несколько проблем. Первая — массовое нашествие короеда, одним из способов борьбы с которым являются санитарные рубки. Вторая — вероятные коммерческие вырубки леса под предлогом борьбы с древесным паразитом. Активисты убеждены, что такие нарушения имеют место быть. По их мнению, существующие на сегодня механизмы делают работу лесного хозяйства непрозрачной.

Очевидно одно — для подлинного сбережения леса, нашего национального богатства, требуется очень многое. Например — разработка и принятие специальные программы по восстановлению леса и борьбы с вредителями. Но самое важное — постоянный общественный контроль и мониторинг за этой ситуацией. И самое широкое привлечение к охране наших лесов волонтеров и добровольных помощников.



