Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

С самолетами и танками: в Гродно прошел парад детских колясок

В этом году традиционный парад колясок в Гродно прошел на две недели позже, чем обычно. Ежегодно он проводится в преддверии международного Дня семьи, но из-за погоды мероприятие пришлось отложить на конец мая, пишет Hrodna.life.

С самолетами и танками: в Гродно прошел парад детских колясок
1 из 10
В нем приняли участие 75 гродненских семей с различными стилизованными колясками. На параде можно было увидеть и самолеты, и танки, и даже домик на курьих ножках.

Организаторы рассказали, что специально выбрали конкретное количество семей: чтобы приурочить мероприятие еще и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


Руслан Кулевич, фото автора
08:13 01/06/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё