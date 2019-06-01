Скоростной режим: в ГАИ рассказали, где в июне будут работать мобильные камеры фотофиксации
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июне 2019 года.
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
В июне расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет, пишет auto.tut.byl. Двенадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
улица Московская, 22;
Партизанский проспект, 147;
улица Казинца, 49;
проспект Независимости, 156;
улица Орловская, 80;
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской;
улица Кальварийская, 58/1;
улица Притыцкого, 93;
улица Чкалова, 1;
улица Кальварийская, 25;
Партизанский проспект, 75;
улица Притыцкого, 60/5.
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на проспекте Независимости, 156, улице Московской, 22, улице Орловской, 80. По четным числам камеры будут расположены на пересечении проспекта Независимости и улицы Рогачевской, улице Чкалова, 1, Партизанском проспекте, 147. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами внутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
07:59 01/06/2019