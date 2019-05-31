Впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси награду получила девушка-военнослужащая, сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Наша Нина.





Наталья Онищук — старший механик-телеграфист гвардии младший сержант контрактной службы Наталья Онищук из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Девушка в течение четырех дней наравне с мужчинами проходила все испытания и вошла в число 19 участников, успешно преодолевших многочисленные препятствия.





Практически на всех семи этапах Наталья Онищук получила оценки «отлично». Теперь она по праву будет носить на кителе знак «Доблесть и мастерство» — символ мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев. Она наравне с мужчинами дошла до конца и стала одной из 19 счастливчиков, достойно прошедших все испытания. Это около 40 тестов и нормативов по предметам боевой и специальной подготовки. Огневая, топографическая, воздушно-десантная, военно-медицинская, радио- и инженерная подготовка, РХБ защита… Десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, который порой превращается в 40, а то и в 50 километров. Затем — поиск объекта. И все это в режиме нон-стоп!

Финальный день начался с инженерной подготовки. Нужно было взорвать конструкцию, определенную жребием. И с этим Наташа справилась на «отлично». Дальше стрельба. Пистолет, гранатомет, снайперская винтовка, пулемет! Ну а затем, когда силы на исходе, заключительное испытание. Почти четыре километра труднейшей дистанции с полосой препятствий, преодолением водной преграды и спаррингами по рукопашному бою.





«Почему я здесь? Прежде всего, это желание проверить свои силы. Хватит ли стойкости и характера пройти все испытания, — сказала Наталья Онищук накануне выполнения практического этапа. — Я усиленно готовилась, мне помогали в родной бригаде, поддерживали советами, делились опытом. Очень переживала за теорию, ведь там немалый объем знаний, который необходимо осилить. Рада, что все прошло удачно, и я получила положительные оценки. Хочу поблагодарить коллег-мужчин, которые участвуют вместе со мной в испытании. Они меня очень поддерживают и подбадривают, а иногда и подстегивают. Это придает мне дополнительные силы. Настроение боевое! Надеюсь, что у меня все получится».









«Сейчас чувствую только радость, что все это закончилась. Осознание того, что за эти дни произошло, придет, наверное, позже. Я очень довольна, что дошла да конца, что у меня хватило сил, терпения и воли преодолеть это непростое испытание. Сейчас одно желание: просто отдохнуть и насладиться теми яркими моментами, которые подарила судьба», — поделилась Наталья после прохождения испытаний.



