– Осуществить свой преступный замысел 20-летнему гомельчанину удалось благодаря принципу работы одного из мобильных приложений. Существует так называемый V-Кошелек, на который можно запросить авансовый лимит до 100 белорусских рублей. Единственный нюанс – нужен номер абонента, – уточнили правоохранители.





Таким образом, молодой человек узнавал чужие номера и получал на них эти «микрозаймы» от мобильного оператора. Деньги с виртуального кошелька можно использовать по своему усмотрению, поэтому гомельчанин «выводил» суммы: на другие номера, счета, банковские карты и электронные кошельки.





Как мошенник узнавал номера людей? Подходил на улице – просил позвонить, знакомился в соцсетях и просил контакт для беседы по телефону, просто находил информацию на страничке и так далее.





Сейчас молодому человеку грозит уголовная статья за мошенничество, ранее он уже проходил обвиняемым «за наркотики», пишет Комсомолка.



