Появилась масонская Великая ложа Беларуси
25 мая в Минске появилась масонская Великая ложа, пишет "Наша Ніва". Беларусь была последней страной Европы, которая пока не имела своей собственной Великой ложи: белорусские масоны входили в российскую структуру.
Масонская символика / pixabay.com
По информации "Нашай Нівы", создание Большой ложи Беларуси поддержали Большие ложи Литвы, Украины и Польши. Неофициальные источники утверждают, что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор Сергей Дубовец. Сам он отказался комментировать эти сведения: "У меня нет необходимости высказываться".
Сообщается, что Великая ложа Беларуси планирует получить официальную регистрацию в стране. Между тем, для мирового масонского движения она уже имеет полноценный статус.
Кстати, белорусскими масонами были известные деятели белорусского национального движения ХХ века Антон Луцкевич и Вацлав Ластовский.
21:48 31/05/2019