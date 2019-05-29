Житель Дрогичина рассказал, как мыл машину начальника милиции

Высказывалось предположение, что работы выполнялись отбывающим наказание "на сутках". Однако, как выяснил "Першы Рэгіён", эта информация не точная.





Мы нашли мойщика с видео, это – 52-летний житель Дрогичина Владимир Григоренко. Он подтвердил, что мыл автомобиль начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша, однако рассказал, что не отбывал тогда административный арест, а согласился помочь ему “по-дружбе”. События на видео происходили примерно перед Пасхой 2018 года.





“Я на сутках тогда не был, я уже, тьху-тьху, забыл, когда был на сутках,” – говорит Владимир Григоренко





Владимир говорит, что не держит никакой обиды на милиционера, его никто не принуждал, и он добровольно вызывался помочь начальнику РОВД.





26 мая в Дрогичине обсуждали информацию об аварии с участием начальника РОВД и несовершеннолетнего велосипедиста. “Першы Рэгіён” показал тогда место происшествия и поговорил с отцом ребенка:





Сейчас по тому ДТП проводится проверка, ситуацию комментировали в МВД. Как стало известно “Першаму Рэгіёну” сегодня с участием брестской милиции опрашивают несовершеннолетнего велосипедиста.