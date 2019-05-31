Чем грозит надвигающаяся геомагнитная буря





Об этом проинформировал британский таблоид Daily Express.





Как сообщает источник, специалисты обнаружили на Солнце темное пятно, которое испускает большое количество частиц в глубокий космос.





Подобное явление не считается неординарным, однако в этом случае Земля пересекается с путем движения этих частиц.





По мнению представителей NASA, такая активность может губительно отразиться на нашей планете.





Буря подобной мощности может в любой момент оставить жителей Земли без мобильной связи, спутникового телевидения и GPS-навигации.





Выброс частиц может спровоцировать скачки напряжения в линиях электропередач, в период солнечной активности самочувствие многих метеозависимых граждан резко ухудшится.





Фото: из открытых источников