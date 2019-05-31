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Пассажирский автобус съехал в кювет под Минском. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус съехал в кювет в Минском районе. В результате аварии пострадали 3 человека, сообщает БелТА.

Автобус двигался по маршруту №215 ДС «Карастояновой» — Бровки, и в районе деревни Аронова Слобода съехал в кювет, где и остановился. В результате ДТП трое пассажиров были травмированы, их доставили в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находились 10 человек. Как объяснил водитель автобуса, руль транспортного средства заклинило. По факту ДТП проводится проверка.



19:11 31/05/2019
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