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Джоан Роулинг выпустит четыре новых eBook-истории о Гарри Поттере

Джоан Роулинг взяла за основу для новых рассказов уроки из школьной программы Хогвартса.

Правообладатель иллюстрацииAFP/GETTY

В июне Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о Гарри Поттере в формате eBook. По ее собственным словам, она хочет подарить поклонникам юного волшебника "шанс глубже погрузиться в богатую историю магии", пишет bbc.com.

Новинки будут опубликованы на созданном самой писательницей сайте Pottermore, посвященном, как сказано в его описании, "миру волшебства".

Каждая из четырех книг будет посвящена урокам из школьной программы Хогвартса - Академии чародейства и волшебства, в которой учились Гарри Поттер и его друзья.

На создание этих коротких историй автора вдохновила выставка в Британской библиотеке, посвященная Гарри Поттеру.

"Приготовьтесь благодаря новой серии электронных рассказов окунуться в богатую историю магии, будь это наша собственная история маглов или волшебный мир, созданный Дж. К Роулинг", - говорится в анонсе на сайте Pottermore.

(В книгах о Гарри Поттере магл - это человек, лишенный магических способностей- прим. Би-би-си).

Автор обещает рассказать нам об истоках магии и фольклора и сопроводить свой рассказ страницами из древних манускриптов и любопытными иллюстрациями.

Две истории появятся в открытом доступе 27 июня и будут посвящены зельям, гербологии и способам защиты от темных сил.

Две другие последуют вскоре, из них читатели узнают о гаданиях, астрологии, а также научатся правильной заботе о магических существах.

Все четыре рассказа проиллюстрированы лондонским художником Роэном Дэниелом Исоном и переведены на французский, итальянский и немецкий языки.


19:03 31/05/2019
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