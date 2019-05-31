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Послушайте это! Школьники записали, как учительница требует деньги на подписку

В редакцию Свободы прислали аудио, на котором слышно, как с учеников 180-й средней школы Минске требуют сдать деньги за подписку на газету и журнал.

В разговоре с классом учительница переходит на крик, поэтому, не прислушиваясь, разобрать ее речь сложно.


"Я что, себе на памятник собираю? Что, рубль восемьдесят - такие большие деньги?" - повышенным тоном обращается к детям учительница. 

И жалуется, что за тех, кто отказывается сдавать, она будет вынуждена доложить из собственного кармана - а у нее, мол, и так уже собственная подписка на «Учительскую газету».

В неразборчивом разговоре учеников на заднем плане слышно название ведомственного издания Министерства по чрезвычайным ситуациям «Юный спасатель» - оно регулярно фигурирует в жалобах родителей и детей на принудительную подписку.


Свобода спросила у директора СШ № 180 Ирины Данилович, есть ли в их школе принудительная подписка на госиздания. "У нас такого быть не может, так как все дети сами заинтересованы. Однозначно нет", - утверждает  она.

17:57 31/05/2019
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