В Министерстве здравоохранения CityDog.by дали комментарий по этой ситуации.





Что это за документ?





В сообщении NEXTA ссылается на приказ председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома С. С. Малышко №176-110 от 29 мая 2019 года «О медицинском обеспечении II Европейских игр».









К сожалению, этого документа в открытом доступе найти не удалось, поэтому мы обратились в Министерство здравоохранения для разъяснения ситуации.





Что говорят в министерстве?

В качестве комментария Минзрав поделился ссылкой на раздел «Медико-санитарное обеспечение на II Европейских играх» на официальном сайте министерства. В нем говорится, что:





«В период проведения II Европейских игр учреждение здравоохранения “Городская клиническая больница скорой медицинской помощи” определена как официальная больница II Европейских игр, в связи с чем в указанный период прогнозируется возрастание нагрузки на данное учреждение в связи с поступлением в нее как пациентов, проживающих (пребывающих) в г. Минске, так и гостей столицы, в том числе спортсменов и членов спортивных делегаций».



И как будут оказывать помощь?

«Ограничение поступления пациентов в УЗ “ГК БСМП” не означает отказа в оказании специализированной, высокотехнологичной и иной медицинской помощи пациентам», –пишет Минздрав.





Просто часть пациентов будет направлена в другие больничные организации, «имеющие аналогичные с УЗ “ГК БСМП” возможности по оказанию медицинской помощи с учетом профиля травмы или заболевания».





Каким образом будут определять, кого и в какие больницы перенаправлять?

Потоки пациентов между больничными организациями регулирует городская станция скорой медицинской помощи. Отдел госпитализации станции с помощью специального программного обеспечения в режиме реального времени будет проводить мониторинг загруженности больничных организаций и будет принимать решение о перенаправлении пациента.