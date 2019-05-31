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Скандал! В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены гей-секса - эту версию покажут и в Беларуси

В России из байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали все сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а еще эпизоды, где появляются наркотики.

Об этом сообщили журналисты телеканала «Дождь», которые вчера были на российской премьере. TUT.BYвыяснила, что в Беларуси также покажут отцензурированную версию картины.


Российский кинокритик Егор Москвитин видел оригинальную версию «Рокетмена» в Каннах и подтвердил слова журналистов «Дождя». Он добавил, что к тому же из титров убрали фрагмент о том, что Элтон Джон встретил любовь всей жизни, и фотографии певца с его супругом. Из фильма вырезали всего пять минут, но, по мнению кинокритика Антона Долина, «очень важных для художественного замысла».

В минский прокат фильм про Элтона Джона выходит 6 июня, но в кинотеатрах сети SilverScreen его можно будет посмотреть уже завтра. 

На вопрос о том, появится ли на экранах SilverScreen режиссерская версия ленты, директор по репертуару кинотеатра Анастасия Орловская ответила: "В Беларуси будет показана такая же версия, как и в России. Она вообще единственная на всем рынке СНГ".

По словам Анастасии, в прокатной версии не будет сексуальных гей-сцен, эпизодов с употреблением наркотиков и даже алкоголя. Тем не менее возрастной рейтинг фильма — «18+». На «Рокетмена» в оригинальной озвучке с русскими субтитрами рассчитывать также не стоит: он тоже будет сокращен на несколько минут.


16:59 31/05/2019
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