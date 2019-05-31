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Захват заложников в Цюрихе: все погибли

Захват неизвестным мужчиной заложников в Цюрихе закончился тремя смертями. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на местную полицию.

По словам полицейских, 60-летний мужчина взял при помощи оружия в заложники женщин 34 и 38 лет и засел в квартире. Он угрожал их убить.

Вскоре на место оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. Три часа длились переговоры сторон и мужчина даже объявлял, что через несколько минут сдастся. Но внезапно раздались звуки выстрелов и полицейские начали штурмовать здание.

Позже выяснилось, что мужчина убил женщин и себя. Медики не смогли их спасти.

фото: CityReport

В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Мотивы мужчины пока не раскрыты.

Источник: gazeta.ru
15:34 31/05/2019
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