Белецкий в суде, архивное фото





31 мая Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу академика. Выслушав все стороны, коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.





На рассмотрение апелляционной жалобы в Верховный суд пришли прокурор Сергей Гиргель, адвокаты обвиняемого Сергей Буякевич, Мария Северин и родственники врача. Самого Александра Белецкого на заседание не доставляли.





Как указано в апелляционной жалобе врача, он просит приговор отменить, а уголовное преследование в отношении него прекратить. Академик считает: ни одна из сумм, которую ему передавали, не является взяткой, это были подарки. Например, он не знал, что в пакете со спиртным лежат деньги, обнаружил их только через неделю.





Как сегодня прозвучало в Верховном суде, в доход государства с Белецкого взыскано 16 278 рублей 10 копеек. А по приговору Мингорсуда, он не только ближайшие семь с половиной лет проведет в колонии в условиях усиленного режима, но у него также будет конфисковано все имущество: 354 600 долларов, 65 тысяч евро, 126 595 долларов, находящихся на банковском счете, 15 тысяч долларов в виде облигаций, квартира в Минске, дом в Ратомке, гараж и автомобиль.





— Моему подзащитному назначено весьма строгое наказание, — говорит адвокат Мария Северин. — Приговор незаконный, необоснованный, суд не учел обстоятельства, которые могли повлиять на приговор. (…) Вина Белецкого не доказана и не нашла подтверждения в судебном заседании.





По словам защитника, с взяткодателем и директором «Медисферы» Борисом Рачинским врач был знаком более 25 лет, у них были приятельские отношения. Они никогда не обсуждали договоры, а только «бытовые вопросы».





— Белецкий деньги воспринимал как подарки от человека, с которым давно знаком, — отмечает адвокат Сергей Буякевич.





Он обращает внимание Верховного суда на «безупречные характеристики» Александра Валентиновича, на то, что он академик, заслуженный деятель, имеет госнаграду.





— Такой человек не мог совершить таких преступлений, которые ему инкриминируют, — заявляет Буякевич.





Защитник напоминает: для осужденных за коррупцию не предусмотрена амнистия, после подписания нового декрета президента они не могут больше рассчитывать на условно-досрочное освобождение.





— Это возлагает на правоохранительные органы и суды особую ответственность за соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства. Цена ошибки возрастает пропорционально назначенному наказанию. За каждым приговором стоит судьба человека, судьба его близких, семьи. Прошу приговор отменить, Белецкого из-под стражи освободить, — обращается к судебной коллегии по уголовным делам защитник Сергей Буякевич.









Позиция прокурора Сергея Гиргеля остается неизменной: академик виновен в получении взятки и должен понести ответственность.





После этого коллегия удалилась в совещательную комнату, а через 40 минут огласила: приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.





— В принципе мы другого не ожидали, — говорят расстроенные родственники Белецкого, выходя из суда. — Теперь ищите, у кого лечиться, или собирайте деньги на лечение за границей.





Напомним, 61-летний академик, лауреат Госпремии, известный врач и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий был задержан летом 2018 года и пробыл под стражей до 3 января 2019 года. Он не стал отрицать в суде, что получал суммы в 4 тысячи евро и 3 тысячи долларов. Правда воспринимал он деньги как подарок и не считал это преступлением.





— Первый раз Рачинский (директор «Медисферы». — Прим. TUT.BY) пришел в конце 2016 года поздравить с Новым годом. Принес бумажный пакет Siemens, в нем лежали календарики, ежедневники, новогодние шарики. Пакет обнаружил не сразу, потом уже увидел в нем тысячу евро, — вспоминал в суде академик Александр Белецкий. — Я не побежал, не отдал, неправильно поступил. Воспринимал это как новогодний подарок. Теперь уже знаю, если есть и приятельские отношения, и хозяйственные, то это уже взятка.





Как рассказывал в Мингорсуде обвиняемый, спонсорская помощь помогла выйти травматологии на международный уровень. Например, одна из взяток была потрачена на конгресс в Барселоне, в состав белорусской делегации входило 12 человек. Во время суда Белецкий раскаялся и говорил, что нужно было «идти в милицию с конвертом», но он этого не сделал.





Кстати, сами взяткодатели в суде отмечали: Александр Белецкий денег не просил, это была их личная инициатива. Например, директор «Медисферы» просто благодарил врача «за сотрудничество, за отношения» или же поздравлял с Новым годом.





— На моем месте мог быть любой. Когда в июне пошли задержания, такое ощущение, что включился печатный станок, пошли оплаты и без задержек. Система создала систему внутри, чтобы я ходил с протянутой рукой, чтобы Белецкий просил. Так что случилось за это время? Бюджет остался таким же. В Минздраве не обращали раньше внимания на это, очень удобная позиция, — рассказывал в феврале 2019 года Борис Рачинский.









После приговора Мингорсуда друг Александра Белецкого сказал:





— Это человек высоких моральных качеств. Он однозначно принес бы на свободе больше пользы. А там будет потерянное время как для человека, так и для страны.





Александр Белецкий — уникальный врач. Он известный ученый и академик. У него более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук.





В октябре 2018 года, пока Александр Белецкий находился в СИЗО, его наградили медалью НАН. Он вырос в семье врачей и всю жизнь был детским ортопедом. Провел 4000 высокотехнологических сложных операций.