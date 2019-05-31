Когда наконец подешевеет шенген для белорусов?

Беларусь полностью завершила переговоры с Европейским союзом по соглашению о реадмиссии, заявил накануне начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Остаются небольшие формальности по облегчению визового режима.





Координатор инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман напоминает, что еще в середине мая и еврокомиссар Йоханнес Хан, и глава белорусского МИД Владимир Макей говорили, что для подписания соглашения по упрощению визового режима все готово, только они ищут подходящую дату для этого подписания.





— Так что это фактически дело времени, — считает собеседник Завтра твоей страны





До подписания соглашения теоретически могут еще возникнуть какие-то сложности, не исключает эксперт, однако, в целом, все проблемные моменты, которые возникали ранее, сняты.









Самой большой проблемой, особенно на финальной стадии переговоров между Беларусью и Евросоюзом, было то, что Россия отказывалась и отказывается принимать лиц, которые оттуда через Беларусь следовали в страны ЕС, а потом из Евросоюза их возвращали назад в Беларусь.





— Это был принципиальный момент, и наши МИД и МВД искали способы, как решить этот вопрос. И этот механизм вроде бы был найден, так что проблем возникнуть не должно, — считает эксперт.





В чем будет заключаться упрощение визового режима для белорусов?





Во-первых, уточняет Евгений Прейгерман, это снижение до 35 евро первоначального консульского сбора.





— Многие страны делают свои визы через визовые центры, соответственно, там еще предусмотрена какая-то надбавка, но именно базовый консульский сбор будет 35 евро. Сейчас это особенно чувствительно, потому что к концу года ожидается удорожание шенгенских виз до 80 евро для граждан тех стран, с которыми нет такого соглашения.





Во-вторых, будет выдаваться значительно большее количество виз на продолжительное время пребывания. Хотя и сейчас есть такие возможности, но соглашение предусматривает сделать это нормальной практикой. Кроме того, будет процедурное упрощение оформления виз для некоторых категорий граждан, в том числе и расширение возможностей предоставления бесплатных виз, — отмечает координатор «Минского диалога».









Некоторые страны постсоветского пространства уже имеют безвизовый режим с Евросоюзом. Как далека от этого Беларусь? По словам эксперта, сегодня наша страна даже не может подписать соглашение с ЕС о приоритетах партнерства, поскольку оно блокируется одной страной (Литвой - прим. БП).





— Нам надо сначала хотя бы выйти на визовую фасилитацию, чтобы дальше рассматривать этот вопрос. С другой стороны, Беларусь ввела безвизовый режим на 30 дней на своей территории, в том числе и для стран ЕС.





По статистике, процент белорусов, нарушающих правила пребывания в Евросоюзе, является мизерным по сравнению с гражданами других стран. С точки зрения безопасности здесь больших вызовов нет, но вряд ли безвиз для белорусов появится в ближайшие годы, — прогнозирует Евгений Прейгерман.