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В Нидерландах для поиска пропавших детей стали использовать... банкоматы

На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков.


На территории страны уже установлено свыше 300 таких устройств в международных аэропортах Амстердама и ряда других городов, а также крупных торгово-деловых центрах и у достопримечательностей, которые посещают много туристов.

Источник: СТВ 
11:35 31/05/2019
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