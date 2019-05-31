



- Изначально откликнулись более 500 семей, но решились на участие в проекте только 65, а до конца исследования дошли 52 семьи. Мы догадываемся, что 90% оценили силы и поняли, что это будет сложно. Наша цель не показать вредность гаджетов, а привлечь внимание общественности к тому, что мы обделяем наших детей вниманием, - рассказывает Александр Левкович, замдиректора ООО «ЛВЛ Эволюшн», которое проводило исследование.





До эксперимента взрослые в среднем проводили более двух часов в день в соцсетях, час в мессенджерах и 18 минут уходило на чтение книг с гаджетов. У мам самый популярный гаджет - телефон, а у детей - телевизор. Больше половины малышей, средний возраст которых оказался полтора года, проводят в гаджетах до двух часов, а 37% - от 2 до 6 часов. Среди пап, кстати, нашлись и те, кто гаджетами почти не пользуется.









Не все семьи выдержали три дня без телефонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, но те, у кого получилось, делятся эмоциями.





- За эти три дня я впервые успела накрасить ногти. Начала готовиться к эксперименту за два дня морально, - передают отзыв одной из участниц организаторы. - Мы начали говорить по вечерам за столом, а это показатель хорошей семьи. Хочу и буду практиковать такие «разгрузочные» дни.





- Оказалось, что день длиннее, - передают еще один отзыв. - Иногда рука тянулась на автомате к телефону.



