Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

До чего дошел прогресс: каждый третий полуторагодовалый белорус проводит в гаджетах до 6 часов в день!

Семьям с маленькими детьми предложили поучаствовать в эксперименте. Условия - на три дня отказаться от мобильных гаджетов. Участвовали в эксперименте семьи, где один из родителей находится в декретном отпуске.


- Изначально откликнулись более 500 семей, но решились на участие в проекте только 65, а до конца исследования дошли 52 семьи. Мы догадываемся, что 90% оценили силы и поняли, что это будет сложно. Наша цель не показать вредность гаджетов, а привлечь внимание общественности к тому, что мы обделяем наших детей вниманием, - рассказывает Александр Левкович, замдиректора ООО «ЛВЛ Эволюшн», которое проводило исследование.

До эксперимента взрослые в среднем проводили более двух часов в день в соцсетях, час в мессенджерах и 18 минут уходило на чтение книг с гаджетов. У мам самый популярный гаджет - телефон, а у детей - телевизор. Больше половины малышей, средний возраст которых оказался полтора года, проводят в гаджетах до двух часов, а 37% - от 2 до 6 часов. Среди пап, кстати, нашлись и те, кто гаджетами почти не пользуется.


Не все семьи выдержали три дня без телефонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров, но те, у кого получилось, делятся эмоциями.

- За эти три дня я впервые успела накрасить ногти. Начала готовиться к эксперименту за два дня морально, - передают отзыв одной из участниц организаторы. - Мы начали говорить по вечерам за столом, а это показатель хорошей семьи. Хочу и буду практиковать такие «разгрузочные» дни.

- Оказалось, что день длиннее, - передают еще один отзыв. - Иногда рука тянулась на автомате к телефону.


Источник: kp.by
10:05 31/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Минчанка выиграла в шоу "Голос. Дети" миллион и рассказала на что его потратит
Папа отвлекся: под Зельвой в аварии погиб младенец
Google забила последний гвоздь в гроб Huawei


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё