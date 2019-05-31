Запуск второго энергоблока БелАЭС может состояться в 2019 году





Российское акционерное общество «Атомэнергопром» опубликовало годовой консолидированный отчет . В нем указываются сроки пуска энергоблоков БелАЭС.





Первое включение в сеть энергоблока №1 должно состояться в 2019 году, равно как и начало физического пуска энергоблока №2 Беларусской АЭС.





По информации БелАЭС, сейчас на станции идут пуско-наладочные работы. В частности, в реактор первого энергоблока были загружены имитации тепловыделяющих сборок. В них отсутствует ядерное топливо. Они используются на этапе холодной и горячей обкатки установки.





Ядерное топливо для БелАЭС планируется доставить в третьем квартале этого года. Таким образом, пуск первого и второго энергоблоков будет производиться с минимальной разбежкой по времени. Ядерное топливо для первой загрузки второго реактора было недавно произведено в России.









В отчете также отмечается, что в прошлом году был подписан Протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение о строительстве АЭС от 15 марта 2011 г. Суть изменений не называется.





Тем временем беларусское правительство в мае направило российской стороне предложения по изменению условий кредита на строительство АЭС, выделенного Россией. Они касаются снижения ставки по займу. Недавно также вице-премьер Игорь Ляшенко подтвердил сроки ввода первого энергоблока в этом году. Ранее сообщалось, что АЭС должна быть полностью введена в эксплуатацию в 2020-м.



