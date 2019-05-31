Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Единственный российский спутник-телескоп признан потерянным

Государственная комиссия приняла решение прекратить попытки наладить связь с космической обсерваторией «Спектр-Р» и завершить проект. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Эксперты заслушали доклады ученых и представителей ракетно-космической отрасли и признали миссию законченной.

Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Центру управления полетами не удалось выйти на контакт с орбитальным телескопом. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

08:40 31/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
"Беспрецедентный скандал": гендиректор НИИ космического приборостроения сбежал за границу
В Смолевичах уже построили один «столичный» дом
Взрыв мозга: в NASA показали "духовника "Роскосмоса"


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё