Единственный российский спутник-телескоп признан потерянным

Государственная комиссия приняла решение прекратить попытки наладить связь с космической обсерваторией «Спектр-Р» и завершить проект. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Эксперты заслушали доклады ученых и представителей ракетно-космической отрасли и признали миссию законченной.

Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Центру управления полетами не удалось выйти на контакт с орбитальным телескопом. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

