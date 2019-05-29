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Белорус выиграл в онлайн-покер почти 1 млн долларов

Белорусский покерист, выступающий под ником OMGitshunt, занял второе место на онлайн-турнире $10,300 NLHE Main Event в рамках чемпионата SCOOP 2019, который проводит PokerStars.


В турнире, который проходил 26-27 мая, приняли участие 662 человека. Каждый из них внес вступительный взнос в размере 10 300 долларов.

К концу партии за столом остались OMGitshunt из Беларуси и Tankanza из Австрии. Они пошли на сделку, разделив призовые почти поровну. Затем игра шла лишь за 100 тысяч долларов и сам титул.

В итоге австриец взял верх. Он получил 1,03 млн долларов призовых. Белорус «заработал» сумму немного меньше – 924 тысяч.

Belmir.by
07:57 31/05/2019
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