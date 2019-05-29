Белорус выиграл в онлайн-покер почти 1 млн долларов
Белорусский покерист, выступающий под ником OMGitshunt, занял второе место на онлайн-турнире $10,300 NLHE Main Event в рамках чемпионата SCOOP 2019, который проводит PokerStars.
В турнире, который проходил 26-27 мая, приняли участие 662 человека. Каждый из них внес вступительный взнос в размере 10 300 долларов.
К концу партии за столом остались OMGitshunt из Беларуси и Tankanza из Австрии. Они пошли на сделку, разделив призовые почти поровну. Затем игра шла лишь за 100 тысяч долларов и сам титул.
В итоге австриец взял верх. Он получил 1,03 млн долларов призовых. Белорус «заработал» сумму немного меньше – 924 тысяч.
07:57 31/05/2019