Белорус выиграл в онлайн-покер почти 1 млн долларов





В турнире, который проходил 26-27 мая, приняли участие 662 человека. Каждый из них внес вступительный взнос в размере 10 300 долларов.





К концу партии за столом остались OMGitshunt из Беларуси и Tankanza из Австрии. Они пошли на сделку, разделив призовые почти поровну. Затем игра шла лишь за 100 тысяч долларов и сам титул.





В итоге австриец взял верх. Он получил 1,03 млн долларов призовых. Белорус «заработал» сумму немного меньше – 924 тысяч.