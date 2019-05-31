Минобразования предлагает выдавать выпускникам колледжей вместо характеристик сертификаты достижений
С такой инициативой выступил министр образования Игорь Карпенко на республиканском семинаре "Перспективные направления развития системы среднего специального образования", передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Карпенко подчеркнул, что вместо формальной характеристики выпускник по окончании коллежа должен получать конкретный документ, например, "сертификат достижений". В нем необходимо отражать профессиональный и личностный рост за время учебы, возможный потенциал в общественной, идеологической, профессиональной, творческой, изобретательской, спортивной и других видах деятельности, пояснил министр.
"Проведение анкетирования работодателей показало востребованность этого документа", - отметил он.
Минобразования совместно с Республиканским институтом профессионального образования (РИПО) проработает вопрос о создании такого сертификата.
07:28 31/05/2019