Игорь Карпенко подчеркнул, что вместо формальной характеристики выпускник по окончании коллежа должен получать конкретный документ, например, "сертификат достижений". В нем необходимо отражать профессиональный и личностный рост за время учебы, возможный потенциал в общественной, идеологической, профессиональной, творческой, изобретательской, спортивной и других видах деятельности, пояснил министр.





"Проведение анкетирования работодателей показало востребованность этого документа", - отметил он.





Минобразования совместно с Республиканским институтом профессионального образования (РИПО) проработает вопрос о создании такого сертификата.