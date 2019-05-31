Грибной сезон в Беларуси: уже зафиксировано 8 случаев отравлений
Девять белорусов пострадали от отравления грибами за пять месяцев текущего года, сообщили в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В 2019 году грибной сезон в Беларуси начался в первых числах мая: в лесах стали появляться первые весенние строчки и сморчки. К концу месяца в отдельных районах страны, где шли дожди, из-за теплой погоды раньше обычного в лесах начали находить боровики.
"За пять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано уже восемь случаев отравления грибами, пострадали девять человек", – сказали в центре.
Там также уточнили, что регистрировались отравления отварными сморчками, которые считаются съедобными.
Врачи предупредили граждан, чтобы они были предельно внимательными в лесах и ни в коем случае не собирали неизвестные грибы.
По словам представителей центра, если после употребления блюд из даров леса появились тошнота или рвота, боли в животе, слабость, повышение температуры, необходимо вызвать скорую.
Согласно статистике в 2018 году в республике было зафиксировано 86 случаев отравления грибами.
07:22 31/05/2019