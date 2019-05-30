Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Там, где черемшу сорвали до цветения, она уже никогда не вырастет

Нелегальных торговцев черемшой привлекли к ответственности.


Нелегальная торговля первоцветами в Минске не осталась безнаказанной. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Весь апрель специалисты Мингоркомприроды совместно с администрациями районов столицы проводили рейды по местам несанкционированной торговли для выявления нарушителей, которые пытались сбыть сорванные в лесах первоцветы. Провели около 80 обследований.

— Из первоцветов вначале появляется черемша, ее же чаще всего и продают нелегально, — рассказали в Мингоркомприроды. — Растение занесено в Красную книгу Республики Беларусь. С годами оно исчезает. Основная причина — изменение условий его произрастания. Черемша любит увлажненные почвы, а в результате мелиорации таких территорий осталось немного. Плюс в последние годы люди очень активно стали рвать черемшу для продажи. Это губит растение, потому что, срывая листья, нарушители не дают ему зацвести и дать семена. Там, где черемшу сорвали до цветения, она уже никогда не вырастет.

По результатам проверок тех, кто сбывал краснокнижное растение, привлекали к административной ответственности. Штрафы немаленькие: от 255 до 1 275 рублей для физического лица и до 3 675 рублей для индивидуального предпринимателя. Юрлицам положено еще большее наказание рублем.

Но всегда ли продажа ароматного первоцвета незаконна?


— Торговать черемшой можно, только если она со своего огорода, — уточняют в городском комитете природных ресурсов. — Тем, кто выращивает первоцвет на даче или приусадебном участке и хочет его продать, следует иметь при себе подтверждающую справку из сельсовета. Для реализации товара нужно выбирать установленные для этого места, в противном случае грозит штраф, средний размер которого — 127,5 рубля.

Справочно

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» запрещает самовольные изъятие и пересадку из среды их произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Также недопустимы их незаконный оборот, удаление и совершение иных действий, которые могут привести к гибели этих растений, сокращению численности или нарушению среды их произрастания.


Елена Парукова
21:47 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
В столице возьмутся за торговцев черемшой


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё