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Не повторяйте! В Бресте пенсионерка сбросила на припаркованный Lexus вазон с цветами

Ей не понравилось, что автомобиль стоит под её окнами.

 Это заметил охранник магазина и сделал замечание. Но 63-летняя женщина вышла из дома и атаковала машину с камнями в руках. После этого она вернулась в свою квартиру. Хозяин автомобиля увидел на нём повреждения в четырёх местах, он написал заявление в милицию. Мужчина утверждает, что припарковал его без нарушений правил дорожного движения. Силовики быстро выяснили, что же произошло.

Как информирует пресс-служба милиции Брестской области, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершённое повторно. Ей грозит арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы — от 1 до 6 лет.


21:23 30/05/2019
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