Фотофакт: у офиса Wargaming появился настоящий танк

Изображение: Минский центр разработки Wargaming





В администрации Заводского района сообщают, что проект по благоустройству территории с установкой на постаменте Т-72 приурочен к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Его реализовало Министерство обороны РБ совместно с администрацией Заводского района Минска при поддержке СООО «Гейм Стрим», пишет 42.tut.by





Стоит отметить, что этот проект не состоялся бы без группы компаний «Экология города», которая выступила заказчиком и подрядчиком. Сотрудники взяли на себя проектные и строительные работы и предложили ряд своих идей.





Т-72 — один из самых массовых и узнаваемых основных боевых танков в мире. В СССР он производился с 1973 года, состоял на вооружении нескольких десятков стран и участвовал почти в двух десятках военных конфликтов.





Несмотря на то что на сегодняшний день это не самая современная машина в мире, Т-72 активно используется.



