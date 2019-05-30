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Фотофакт: у офиса Wargaming появился настоящий танк

На Партизанском проспекте при съезде к бизнес-центру «Волна» — офису Wargaming — появился настоящий демилитаризованный танк Т-72.

Изображение: Минский центр разработки Wargaming

В администрации Заводского района сообщают, что проект по благоустройству территории с установкой на постаменте Т-72 приурочен к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Его реализовало Министерство обороны РБ совместно с администрацией Заводского района Минска при поддержке СООО «Гейм Стрим», пишет 42.tut.by

Стоит отметить, что этот проект не состоялся бы без группы компаний «Экология города», которая выступила заказчиком и подрядчиком. Сотрудники взяли на себя проектные и строительные работы и предложили ряд своих идей.

Т-72 — один из самых массовых и узнаваемых основных боевых танков в мире. В СССР он производился с 1973 года, состоял на вооружении нескольких десятков стран и участвовал почти в двух десятках военных конфликтов.

Несмотря на то что на сегодняшний день это не самая современная машина в мире, Т-72 активно используется.


Тамара Колос
20:52 30/05/2019
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