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Шок! Рыбаки жестоко убили более 150 дельфинов

Из года в год на Фарерских островах происходит кровавая бойня, ужасающая зоозащитников по всему миру. Следуя жестокой традиции, жители Фарерских островов загоняют в небольшую бухту беззащитных животных и пронзают их копьями, из-за чего вода окрашивается в красный цвет.


На этот раз они убили 130–150 чёрных дельфинов — гринд, как их называют местные, и 10–20 короткоголовых дельфинов, сообщает Unilad.

Рыбаки на лодках загоняют стаю дельфинов на мелководье и убивают их, вонзая специальные копья в шею (в районе спинного мозга). Животные истекают кровью, которая наводняет всю бухту. Вытаскивать дельфинов на берег и разделывать их рыбакам помогают женщины и даже дети, пишет life.ru

Фото © Facebook/BluePlanetSoc


Бойня состоялась в городе Торсхавн, столице острова Стреймой. С начала 2019 года на Фарерских островах таким же варварским способом забито уже более 500 дельфинов. Местные жители оправдывают жестокий обычай тем, что в суровом климате региона почти ничего не растёт и они вынуждены убивать дельфинов ради пропитания.
Зоозащитная организация Blue Planet Society, поделившаяся этими страшными кадрами на своей странице в "Фейсбуке", призывает пользователей Сети подписать петицию в защиту дельфинов. 

Чёрные и короткоголовые дельфины находятся под охраной в Евросоюзе. Фарерские острова являются частью Королевства Дания вместе с Данией и Гренландией, но в ЕС входит только сама Дания.


Мария Демина
20:14 30/05/2019
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