Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили новые Geely Emgrand 7

Ключи от 22-х новых служебных автомобилей Geely Emgrand 7 сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.





— Самое главное профессионализм! С уверенностью могу сказать, что в ГАИ работают профессионалы, которые в любое время дни я ночи могут выполнить любые поставленные задачи по охране общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности. Отрадно отметить, что это автомобили белорусского производства, – отметил И. Кубраков.





После напутственного слова глава столичной милиции вручил благодарности инспекторам ГАИ, достигшим высоких результатов в служебной деятельности, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.





По окончании церемонии начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун отдал приказ о заступлении инспекторов ДПС на службу.





Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома



