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Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили новые Geely Emgrand 7

Новыми служебными автомобилями пополнился автопарк подразделений ГАИ ГУВД Мингорисполкома и ОГАИ РУВД г. Минска 30 мая, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной милиции.

Ключи от 22-х новых служебных автомобилей Geely Emgrand 7 сотрудникам ГАИ вручил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

— Самое главное профессионализм! С уверенностью могу сказать, что в ГАИ работают профессионалы, которые в любое время дни я ночи могут выполнить любые поставленные задачи по охране общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности. Отрадно отметить, что это автомобили белорусского производства, – отметил И. Кубраков.

После напутственного слова глава столичной милиции вручил благодарности инспекторам ГАИ, достигшим высоких результатов в служебной деятельности,  и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

По окончании церемонии начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун отдал приказ о заступлении инспекторов ДПС на службу.

Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома


19:46 30/05/2019
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