Названа причина катастрофы в Шереметьево

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС





Об этом в четверг, 30 мая, ТАСС сообщил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман.





«К этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано», — сказал Кофман. — Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений».





Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Министерство транспорта с просьбой проверить, соответствуют ли системы SSJ-100 сертификационным требованиям.





СМИ со ссылкой на документ Росавиации сообщали, что экипаж SSJ-100 вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир лайнера «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос самолета отклонялся вверх-вниз.





SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.



