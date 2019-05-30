Власти считают, что белорусам нужны только хлеб, соль и воздух»

С 1 июля в Литве максимальное пособие по безработице вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Для сравнения: в Беларуси максимальное пособие по безработице составляет 51 рубль. Это в 34 раза меньше, чем в соседней Литве.









Прокомментировать впечатляющую разницу сайт Charter97.org попросил профессионального юриста, известного правового инспектора труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонида Судаленко:





- Что тут сказать, Литва - страна Евросоюза, движущаяся вперед, а вот наша Беларусь, по сути, остается советской страной, которая если не идет назад, то устала и никуда не движется. В Беларуси и правительство, и Лукашенко проводят ту политику, которая была в советские времена.





Главными ценностями, по мнению властей, являются хлеб, соль, воздух и право на жизнь. В европейских же странах совсем другие ценности, правила жизни и благополучия.





Конечно, 700 евро для Литвы не очень большие деньги, но рост пособия показывает, что страна развивается. С каждым днем жизнь простого человека становится все лучше, у нас же все наоборот.





У нас безработных называют «тунеядцами». Семьи, где есть безработный, ждет не только повышенная коммуналка, но еще и больничный не оплачивают.





Подчеркну, страны ЕС — это демократические государства, где люди сами решают свою судьбу. В той же Литве недавно прошли президентские выборы.









В Евросоюзе никто не ставит под сомнение победу того или иного кандидата. Что же у нас? В Беларуси только слышим заклинания про «честно и прозрачно», а на самом деле... Если взять «парламентские выборы», то никто не знает кандидатов. В итоге просто назначают чиновников и зачем мне знать его имя, если он ничего не решает.





Это все отлично показывает, что Беларусь продолжает находиться в стагнации. Почему все больше и больше белорусов с каждым днем уезжает на заработки?





Знаете, я когда езжу на авто часто вижу билборды «Беларусь - страна для жизни». Мне от них так тяжело на душе становится. Скажу честно, у меня четверо сыновей и каждому из них я говорю, чтобы ехать работать в Европу пока молодые. Вернуться сюда они всегда успеют.









К сожалению, в ближайшие годы я вижу только продолжение стагнации в нашей стране.



