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Готовьте купальники! Первая неделя июня принесет жару

После аномально жаркого мая в начале лета в Беларуси сохранится теплая погода. А затем придет и аномальная июньская жара.

Такую погоду на первую неделю летнего месяца, по данным международной службы weather.com, прогнозируют синоптики.


Будет сухо. Дожди и грозы прекратятся с ближайшей пятницы, лишь местами ожидаются осадки. В выходные будет просто тепло и солнечно, а со следующего вторника - уже по-настоящему жарко. 

Пик придется на конец следующей недели. Например, в четверг, 6 июня, по юго-востоку Беларуси, в частности в Гомеле, прогнозируют +33 градуса!

Через неделю жарко будет и в других регионах страны. В Могилевской области - до плюс 30, в Витебской и Минской - до 29 градусов. 


Чуть прохладнее будет на западе страны: в Брестской и Гродненской областях до плюс 28, возможны дожди. В остальных регионах передают ясное небо и палящее солнце.

Источник: kp.by
17:47 30/05/2019
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