"Мою группу ситуация с корью задела, — рассказывает Еврорадио студентка 4-го курса гродненского медунивера. — У нас группы маленькие — по 11 человек. Моя одногруппница лежит в инфекционной больнице. Врачи поставили диагноз — корь. Лежит она там с воскресенья [с 26 мая. — Еврорадио]".





Первые три дня кори проходят как обычная простуда: температура, кашель. Одногруппница нашей собеседницы всё это время ходила в университет, несмотря на плохое состояние здоровья.





"У нас просто последние недели обучения, отрабатываем занятия. Поэтому ходим на них даже больными. Лечимся "на ходу", ведь не хочется, чтобы оставались академические задолженности", — продолжает студентка.





Сейчас группа попала на "особый учет", так как студенты очень долго контактировали с заражённой. Одногруппникам нужно ежедневно отмечаться в медпункте университета, сообщать о своем состоянии здоровья:





"Сегодня у нашей группы отменили пары, насколько знаю, сегодня во всём универе отменили потоковые лекции (на них бывает по 180 студентов), то есть, чтобы не собиралось много людей в одном помещении".









Наша собеседница не берётся оценить масштабы распространения кори по Гродно.





Тем временем телеграмм-канал NEXTA сообщает со ссылкой на анонимного источника, что в гродненской инфекционной больнице с корью лежит 19 человек.





Подтвердить эту информацию у Еврорадио не получилось: в приёмном отделении по телефону говорят, что "все руководство на совещании и сейчас не может разговаривать".



