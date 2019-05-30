ВОЗ больше не считает трансгендерность психическим расстройством





Представители правозащитной организации Human Rights Watch считают это важным шагом в борьбе за свободу трансгендеров по всему миру.





Последнее издание Международной классификации болезней (МКБ-11), изначальное обнародованное год назад, определяет трансгендерность как несовпадение гендерной принадлежности человека с полом, определенным при рождении.





В предыдущей версии (МКБ-10) трансгендерность считалась расстройством идентичности и рассматривалась в рамках "психических и поведенческих расстройств".





"У нас появилось лучшее понимание того, что это не вопрос психического здоровья. Пока трансгендерность оставалась в разделе психических расстройств, это поддерживало стигматизацию в обществе", - заявила эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Лейл Сэй.





Представитель Human Rights Watch Грэм Рид призвал правительства всех стран провести скорейшие реформы национальных систем здравоохранения и принять законы, чтобы избавиться от этого "устаревшего диагноза".





Комментарий корреспондента Би-би-си по гендерным вопросам и вопросам идентичности Меги Мохан

Решение ВОЗ перестать рассматривать трансгендерность как психическое расстройство вызвало тихую радость, но при этом еще больше вопросов среди тех, кто наблюдает за дискуссией об идентичности.





Во-первых, что это будет на самом деле означать в практическом смысле?





Принесет ли эта мера больше свободы трансгендерным людям во всем мире - особенно в странах, где активисты заявляют о неверных диагнозах и запугивании со стороны медицинского персонала при обсуждении гендерной идентичности?





Поможет ли этот шаг устранить стигматизацию маргинализированных сообществ, в отстутствие дополнительных ресурсов на изменение отношения к трансгендерам?









Кроме того, для описания трансгендерных людей ВОЗ все еще использует термин "гендерное несоответствие" (желание иметь гендер, отличающийся от назначенного при рождении).





Эти формулировки важны, особенно когда дело касается гендера. Именно из-за термина несоответствия, или "неуместности", некоторые активисты обвиняют ВОЗ в недостаточно прогрессивных взглядах.





Были и претензии к другим разделам МКБ. Более 50 организаций подписали совместное заявление, в котором осудили ВОЗ за то, что она определяет вариации в половом развитии как "расстройства полового развития".