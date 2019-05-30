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Oops! Из-за кризиса в Венесуэле бандитам не хватает денег даже на патроны

Экономический кризис в Венесуэле привел к тому, что даже преступная деятельность перестает окупаться: в частности, как пожаловался Associated Press анонимный бандит, приобретать патроны для огнестрельного оружия стало слишком дорого.

фото носит иллюстративный характер

Обойма с 15 пулями стоит 15 долларов, что по меркам Венесуэлы, пережившей беспрецедентный экономический коллапс, совсем недешево: в среднем жители страны зарабатывают 6,5 доллара в месяц, поэтому полученный от жертвы кошелек может оказаться пустым.

Кризис привел к снижению числа преступлений: количество убийств на душу населения в Венесуэле остается одним из самых высоких в мире, однако за последний год этот показатель упал почти на 10 процентов. Примерно то же произошло с похищениями и ограблениями.

Нехватка базовых продуктов и лекарств заставила более 3,7 миллиона венесуэльцев эмигрировать в соседние государства. Многие преступники также уезжают в другие страны и отказываются от криминальной деятельности, выбирая честную работу.


В апреле 2019 года экономисты назвали крушение венесуэльской экономики «почти беспрецедентным» в мировой истории. Они сравнили его с падением Советского Союза и пришли к выводу, что восстановление страны будет небыстрым.

Экономический и политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января, когда лидер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства и потребовал перевыборов.

Гуайдо признала оппозиция, большинство стран Латинской Америки, США, Канада, Великобритания и многие страны ЕС. Россия, Китай, Турция, Боливия и Куба поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

Источник: msn.com
16:39 30/05/2019
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