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Обойма с 15 пулями стоит 15 долларов, что по меркам Венесуэлы, пережившей беспрецедентный экономический коллапс, совсем недешево: в среднем жители страны зарабатывают 6,5 доллара в месяц, поэтому полученный от жертвы кошелек может оказаться пустым.





Кризис привел к снижению числа преступлений: количество убийств на душу населения в Венесуэле остается одним из самых высоких в мире, однако за последний год этот показатель упал почти на 10 процентов. Примерно то же произошло с похищениями и ограблениями.





Нехватка базовых продуктов и лекарств заставила более 3,7 миллиона венесуэльцев эмигрировать в соседние государства. Многие преступники также уезжают в другие страны и отказываются от криминальной деятельности, выбирая честную работу.









В апреле 2019 года экономисты назвали крушение венесуэльской экономики «почти беспрецедентным» в мировой истории. Они сравнили его с падением Советского Союза и пришли к выводу, что восстановление страны будет небыстрым.





Экономический и политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января, когда лидер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства и потребовал перевыборов.





Гуайдо признала оппозиция, большинство стран Латинской Америки, США, Канада, Великобритания и многие страны ЕС. Россия, Китай, Турция, Боливия и Куба поддержали действующего президента Николаса Мадуро.