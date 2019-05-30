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Шок! Руководитель учреждения культуры жестоко избил расклейщицу объявлений

Уголовное дело в отношении 55-летнего минчанина, который жестоко избил расклейщицу объявлений, направлено в суд.


Как рассказали «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района, мнцидент случился вечером. 41-летняя горожанка отправилась на подработку — расклеивала объявления в жилом секторе на ул. Клумова. 

У подъезда дома №5 к ней подошел мужчина с ребенком и начал высказывать недовольство. Расклейщица решила уйти, чтобы избежать конфликта.

— Я ведь ничего дурного не делала, всего лишь размещала объявления на специальной доске, — рассказала потерпевшая. — Незнакомец вел себя агрессивно: видя, что я не реагирую, стал хватать меня за одежду, за руки. Ему даже сделала замечание проходившая мимо женщина. Потом, отведя ребенка домой, он догнал меня у торца дома и двумя ударами по голени и ягодице сбил с ног, а после ударил по голове рукой. Я очень испугалась, ведь мужчина был намного выше меня, а его поведение не поддавалось никаким объяснениям.  


Расклейщица заплакала и стала громко кричать. Видимо, это спугнуло хулигана, и тот поспешил скрыться в своем подъезде. К лежащей на проезжей части дороги женщине подошел прохожий, подал оброненные ею при падении очки, помог подняться и стал расспрашивать о случившемся, а после посоветовал вызвать милицию. Потерпевшая так и сделала.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство), — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — У него высшее образование, он занимает руководящий пост в одном из учреждений культуры, женат. Ранее проблем с законом не имел.

В своем заключении судмедэксперт указал, что у потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, а на ногах выявлены гематомы.

За содеянное обвиняемому может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы. 

16:29 30/05/2019
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