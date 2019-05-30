Сам бизнесмен утверждал, что это кольцо он приобрел за $700 тыс.





О задержании и экстрадиции гражданки Беларуси Виктории Немчик сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Инкриминируемые женщине преступления были совершены в 2011-2013 годах в Минске, однако, вероятнее всего, судить ее будут в России.





У 73-летнего бизнесмена Погосова за годы приключений сложились весьма непростые отношения с белорусскими правоохранителями. По ряду уголовных дел он не единожды проходил потерпевшим и свидетелем, а мог даже и сам присесть за дачу взяток белорусским следователям, к которым обратился за помощью, чтобы наказать за воровство свою молодую сожительницу.









Вячеслав Погосов





Преступление произошло летом 2011 года в принадлежавшем Погосову коттедже, что находится в переулке Золотой в известных Дроздах. Самого хозяина дома не было. Из особняка неизвестные вынесли сейф, в котором миллионер хранил 120 золотых Николаевских 15-рублевых монет, стоимостью 500 евро каждая, комплект ювелирных изделий (кольцо и серьги с бриллиантами) за 5 тыс. евро. Около 15 тыс. евро и то самое кольцо с бриллиантом.





В материалах дела у него «плавающая» стоимость, в одном случае $400 тыс., в другом – 400 тыс. евро. По словам бизнесмена, это кольцо он купил в Испании в 2007 году за $700 тыс. и в 2011 году имел намерение продать его и коттедж в Дроздах.





Следствие велось вяло и результатов не принесло. В 2014 году у Погосова похитили еще 95 тыс. евро. Следствие и по этому делу шло ни шатко, ни валко. Бизнесмен подозревал в кражах свою молодую сожительницу Екатерину, с ней он прожил около семи лет и только потом узнал, что девушку на самом деле зовут Викторией.





Чтобы ускорить процесс расследования Вячеслав Иванович через знакомого ресторатора связался с сотрудниками Центрального районного отдела СК Минска подполковниками Олегом Мельниковым и Сергеем Костыко и за деньги попросил отправить в тюрьму его бывшую сожительницу.













Что касается истории с похищением в Дроздах сейфа Погосова, то она частично была завершена в России, куда материалы уголовного дела были переданы из Беларуси. В мае 2016 года Анапский городской суд Краснодарского края признал виновными и приговорил двоих участников кражи сейфа Саакяна и Устяна к 4 годам лишения свободы и 2 годам исправработ соответственно. Правда, Саакяну приплюсовали еще и срок за ранее совершенные разбой и грабеж, окончательно он получил 7 лет.





Оба свою вину полностью признали и назвали организатором кражи сожительницу Погосова -- Екатерину-Викторию. По их словам, кольца с бриллиантом в сейфе не было.





По одной из версий, женщина знала, где находится ключ от сейфа, и когда Погосов спал, она похитила кольцо с бриллиантом, а после организовала кражу сейфа, чтобы замести следы.









Несколько лет Виктория находилась в международном розыске. По сообщению Генпрокуратуры РФ? задержали ее в Польше в мае 2018 года. В сопровождении спецконвоя 29 мая ее доставили в Москву.