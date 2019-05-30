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Дело о краже сейфа в Дроздах: обокравшая российского миллионера белоруска скрывалась в Польше

В Россию из Польши экстрадирована гражданка Беларуси, обвиняемая в краже в особо крупных размерах. В списке похищенного фигурирует кольцо с бриллиантом стоимостью около $500 тыс. долларов, которое принадлежит долго жившему в Минске российскому миллионеру Вячеславу Погосову.

Дело о краже сейфа в Дроздах: обокравшая российского миллионера белоруска скрывалась в Польше
Сам бизнесмен утверждал, что это кольцо он приобрел за $700 тыс.

О задержании и экстрадиции гражданки Беларуси Виктории Немчик сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Инкриминируемые женщине преступления были совершены в 2011-2013 годах в Минске, однако, вероятнее всего, судить ее будут в России. 

У 73-летнего бизнесмена Погосова за годы приключений сложились весьма непростые отношения с белорусскими правоохранителями. По ряду уголовных дел он не единожды проходил потерпевшим и свидетелем, а мог даже и сам присесть за дачу взяток белорусским следователям, к которым обратился за помощью, чтобы наказать за воровство свою молодую сожительницу.


Вячеслав Погосов

Преступление произошло летом 2011 года в принадлежавшем Погосову коттедже, что находится в переулке Золотой в известных Дроздах. Самого хозяина дома не было. Из особняка неизвестные вынесли сейф, в котором миллионер хранил 120 золотых Николаевских 15-рублевых монет, стоимостью 500 евро каждая, комплект ювелирных изделий (кольцо и серьги с бриллиантами) за 5 тыс. евро. Около 15 тыс. евро и то самое кольцо с бриллиантом. 

В материалах дела у него «плавающая» стоимость, в одном случае $400 тыс., в другом – 400 тыс. евро. По словам бизнесмена, это кольцо он купил в Испании в 2007 году за $700 тыс. и в 2011 году имел намерение продать его и коттедж в Дроздах.

Следствие велось вяло и результатов не принесло.  В 2014 году у Погосова похитили еще 95 тыс. евро. Следствие и по этому делу шло ни шатко, ни валко. Бизнесмен подозревал в кражах свою молодую сожительницу Екатерину, с ней он прожил около семи лет и только потом узнал, что девушку на самом деле зовут Викторией. 

Чтобы ускорить процесс расследования Вячеслав Иванович через знакомого ресторатора связался с сотрудниками Центрального районного отдела СК Минска подполковниками Олегом Мельниковым и Сергеем Костыко и за деньги попросил отправить в тюрьму его бывшую сожительницу. 


Всего бизнесмен передал следователям $30 тыс. Но офицеры заказ не смогли выполнить и сами сели за взятки, получив 7,5 лет лишения свободы каждый. Примечательно, что заявление на них в КГБ написал сам Погосов.

Что касается истории с похищением в Дроздах сейфа Погосова, то она частично была завершена в России, куда материалы уголовного дела были переданы из Беларуси. В мае 2016 года Анапский городской суд Краснодарского края признал виновными и приговорил двоих участников кражи сейфа Саакяна и Устяна к 4 годам лишения свободы и 2 годам исправработ соответственно. Правда, Саакяну приплюсовали еще и срок за ранее совершенные разбой и грабеж, окончательно он получил 7 лет. 

Оба свою вину полностью признали и назвали организатором кражи сожительницу Погосова -- Екатерину-Викторию. По их словам, кольца с бриллиантом в сейфе не было. 

По одной из версий, женщина знала, где находится ключ от сейфа, и когда Погосов спал, она похитила кольцо с бриллиантом, а после организовала кражу сейфа, чтобы замести следы. 


Несколько лет Виктория находилась в международном розыске. По сообщению Генпрокуратуры РФ? задержали ее в Польше в мае 2018 года. В сопровождении спецконвоя 29 мая ее доставили в Москву.

Виталий Чижовский, "Белорусский партизан"
15:09 30/05/2019
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