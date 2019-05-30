Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Около 500 пострадавших: в могилевском морге "чистили" карманы родных умерших

В Могилеве сотрудники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции.


По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделения, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары. 

В период с 2010 года по январь 2018 года указанные лица, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим. 

Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы.

Следователями допрошено более 4 тысяч граждан. Потерпевшими по уголовному делу признано 492 человека. 


Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «мошенничество», «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и «злоупотребление служебными полномочиями» в зависимости от роли каждого. 

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

12:33 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Китайские Колас и Костюшко: как россияне делают деньги на нашем патриотизме
На предприятии в Сморгони погиб 22-летний рабочий
Банки предупреждают о новом виде мошенничества в белорусском интернете


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё