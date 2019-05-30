В Украине разбился военный вертолет: погибли все члены экипажа

Авиакатастрофа произошла 29 мая около н.п. Сестрятин в Радивиловском районе.





«По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — говорится в сообщении.





Уточняется, что связь с вертолетом была потеряна в 23:27. На месте крушения работают спасатели и пожарные и правоохранители, на место выехала комиссия из представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования СВ ВСУ. Причины авиакатастрофы выясняются.







