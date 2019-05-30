Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

В Украине разбился военный вертолет: погибли все члены экипажа

В Ровенской области Украины разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, производивший учебно-тренировочный полет. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Авиакатастрофа произошла 29 мая около н.п. Сестрятин в Радивиловском районе.

«По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связь с вертолетом была потеряна в 23:27. На месте крушения работают спасатели и пожарные и правоохранители, на место выехала комиссия из представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба и командования СВ ВСУ. Причины авиакатастрофы выясняются.



Источник: fakty.ua
12:10 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Смертельное ДТП с белорусскими туристами в Карпатах: подробности следствия
Апокалипсис местного масштаба: на Воложинщине смыло дорогу
В Лепеле взорвалась котельная в частном доме - постадали пожилые супруги


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё