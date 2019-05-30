На ОАО «Могилёвский завод «Строммашина» вышел приказ об обязательной подписке на печатные издания на 2-е полугодие 2019 года.





В документе ссылаются на письмо администрации Ленинского района Могилева. В списке изданий — «СБ», «Веснік Магілёва», «Могилевские ведомости».





«Если учесть, что в среднем ИТР и рабочие получают где-то 450 рублей, то суммы в 47-56 рублей весьма ощутимы. Ещё и в приказном порядке», — написали в сообществе ВКонтакте МОГИЛЁВ real.

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В комментариях люди пишут, что с принудительной подпиской сталкиваются и на других госпредприятиях.





«Эти подписки даже в детских садах требуют! А там ещё ниже з/п, чем на заводах».





«Такой бред на каждом госпредприятии. И не только газеты заставляют выписывать, но и такие же никому не нужные лотерейки»





«Да скоро на улицы всех выселят, и последние трусы заберут».





Одна из подписчиц сообщества заметила, что законность приказа на могилевском заводе сомнительна.





«Безобоснованное лишение премии на фоне отказа от подписки тоже вряд ли надзорным органам и профсоюзам понравится, разве нет? Возможно ли, что на угрозах все закончится? Трудовой кодекс пускай и не идеален, но тем не менее, не позволяет руководству шантажировать сотрудников».









Напомним, год назад главред «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук заявил, что не знает ни одного учителя, уволенного за отказ от подписки на госиздания.





— Как журналист, человек и гражданин категорически убежден, что людям, нанятым на работу государством, полезно читать государственную прессу. Тем более учителям — тем, кто должен читать много и разного. Как пользоваться, каждый для себя решит. А то, что государство продвигает именно свои издания, что же тут удивительного. Это, по-моему, нормально, — сказал Дмитрий Жук.