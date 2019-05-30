



В результате ДТП погибли руководитель группы 28-летний Евгений Иванов, 23-летняя Ангелина Юшкевич и 27-летняя Тамара Ашухина. Еще 10 белорусских туристов получили травмы различной степени тяжести.

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Водитель грузовика – 47-летний житель Косовского района, получил травмы ног. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В его крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя. В настоящее время он находится под стражей.





Вторым фигурантов дела является 52-летний председатель общественного объединения «Федерация рафтинга Прикарпатья», который нанял водителя и дал ему разрешение на перевозку туристов. В отношении него дело возбудили по ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации). Свободу мужчины ограничили домашним арестов с ношением электронного браслета.





«Белорусскому партизану» стали известны фабулы, инкриминируемых мужчинам преступлений.









По версии следствия, водитель, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, что снижает реакцию и делает невозможным должным образом оценить дорожную обстановку, управлял грузовым автомобилем марки ГАЗ-66 с одноосным прицепом без регистрационных номерных знаков. В кузове автомобиля он перевозил 24 пассажира.





…Данный участок дороги со щебеночным покрытием по ходу движения автомобиля имеет подъем и поворот направо. Водитель проявил невнимательность при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им, вследствие чего на подъеме не справился с управлением автомобиля, в результате чего автомобиль начал движение назад и с берега перевернулся в реку Черный Черемош».





Второй фигурант, по данным следствия, как предприниматель и председатель общественной организации «Федерация рафтинга Прикарпатья» с 2012 года организовывал и проводил занятия по рафтингу на территории Ивано-Франковской области. Для этого в поселке Длинные толоки он открыл комплекс «Челночная станция».





«С целью перевозки туристов и снаряжения для рафтинга он взял в пользование у своего сына грузовой бортовой автомобиль ГАЗ-66, предназначенный для перевозки четырех пассажиров, и одноосный прицеп без регистрационный номерных знаков», -- сообщается в материалах дела.





5 мая предприниматель без официального трудоустройства нанял водителя, которому поручил утром 6 мая отвезти группу белорусских туристов для занятия рафтингом к реке Черный Черемош. Следствие отмечает, что водитель «заведомо для него находился в состоянии алкогольного опьянения».





Украинскому водителю за ДТП со смертельным исходом грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Для его работодателя у суда более широкий спектр видов наказаний: штраф, исправработы, ограничение свободы или до 5 лет лишения свободы.









В настоящее время следствие ожидает результаты назначенных автотехнических и других экспертиз.