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Смерч над Минском попал на видеокамеры

Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине. Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.

Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине.

    

Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.


Источник: Оксана Красовская, onliner.by
09:57 30/05/2019
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