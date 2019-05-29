Смерч над Минском попал на видеокамеры

Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине. Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.

Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине.



Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.



