Когда белорусы перестанут комплексовать перед «старшим братом»

На вопрос «Как часто вы чувствуете общность (единение) со следующими группами людей, о ком вы могли бы сказать «Это – мы»?» 50% белорусских студентов ответили, что идентифицируют себя с гражданами России, и 28% — с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Такие результаты опроса опубликованы в монографии «Социокультурный анализ современного белорусского общества», пишет "Завтра твоей страны"





Автор монографии доцент кафедры экономической социологии БГЭУ Ирина Лашук подчеркивает, что белорусские студенты чувствуют общность, сходство с гражданами России, но это не значит, что они хотят ими стать.





Почему белорусской молодежи настолько близок «русский дух», объяснили эксперты.





«Люди ощущают себя так, словно живут на периферии»





В сознании многих граждан Беларусь остается периферийной территорией по отношению к Москве и России в целом. Отчасти потому, что оттуда идут новые бизнес-практики, российский уровень образования ценится выше, по многим каналам идет сравнение с Москвой и ориентир на нее, отмечает социолог Елена Артёменко.





— Ощущение периферийности все еще наследуется нами. Оно действует и на молодежь. Хотя многое зависит от регионов. В западных — люди больше ориентируются на Евросоюз, а в Витебске и даже Минске — на Москву, — отмечает эксперт.





Большое влияние на настроения оказывает медиапространство.





— На телевидении много развлекательного и новостного материала – это в основном российский продукт. В целом белорусы потребляют много российского контента: эстрады, поп-культуры, подкастов, радио, сериалов — вместо своего национального, — говорит Елена Артёменко.





Причем отечественные медиапродукты не в состоянии переключить на себя интерес аудитории.





— Инвестиции привлекает тот, кто уже имеет силу и вес. Национальному контенту в этом плане сложно конкурировать с российским. У него нет таких средств и такого масштаба аудитории, которая бы привлекала рекламодателей, — считает Елена Артёменко.





«Такие взгляды − следствие белорусской идеологии»





Позиция студентов отечественных вузов совершенно не означает, что половина студентов отождествляет себя с россиянами в ущерб своей белорусской идентичности, считает аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





— Это лишь показывает благоприятное отношение к России. То есть Россия представляется для белорусской молодежи как более близкая и дружественная страна, — поясняет политолог.





Такие настроения, симпатии и самоидентификация белорусской молодежи являются прямым следствием идеологии государства, считает Андрей Елисеев.





— Все белорусские новости — это больше новости о деятельности и высказываниях главы государства. А белорусская идеологическая линия поддерживает нарратив, что Беларусь — «младший брат» России. Последняя же показана как основной союзник, от которого страна зависит, — говорит эксперт.





Свою лепту вносит и то, как в школах и вузах преподносится история Беларуси, Советского Союза.





— Там тоже красной нитью проходит тема исторической и культурной общности народов Беларуси и России, — отмечает Андрей Елисеев.





С приходом к власти Александра Лукашенко в стране формировались «провосточные» институты, в том числе те, что формируют личность, – школа и вузы, добавляет социолог Сергей Николюк.





В том, что молодежь ощущает свою схожесть с россиянами, эксперт не видит ничего удивительного и нового.





— На протяжении всех лет работы Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в 1992-2016 годов около 70% белорусов считали, что россияне и белорусы – единый народ, − отмечает он. — За редким конъюнктурным исключением, геополитические предпочтения в пользу Востока в белорусском обществе преобладали всегда.





Эта система ценностей воспроизводится в каждом новом поколении. Среди молодых людей, как правило, было больше тех, кто критически относился к власти, отдавал предпочтение западным идеалам и выступал за укрепление национальной идентичности. Но по мере взросления той самой молодежи, ее взгляды менялись.





Спасение в образовании и популярности белорусского языка





Эксперты считают, что настроения и симпатии населения сказываются на восприятии им тех или иных политических решений, внутринациональных и международных отношений и веяний. И есть риски ослабевания независимости государства.





Если пустить ситуацию на самотек, то сложно ожидать изменений в сторону более сильного отождествления себя с белорусской культурой и нацией. Важно, чтобы государство или частные игроки поддерживали белорусские проекты, в том числе медийные, считает Елена Артёменко. Тогда они могли бы расти, крепнуть и составлять хоть какую-то конкуренцию российским.





Эксперты убеждены, что повысить национальную идентичность помогло бы и содействие популяризации белорусского языка.





— В стране проводится курс на русификацию, а роль белорусского языка намного более ущербна, чем это было в конце 1980-х, — отмечает Андрей Елисеев.





Постепенный переход на белорусский язык образования и работы госорганов повысил бы его употребление в обиходе и в информационном поле, добавляет Елена Артёменко.