Когда белорусы перестанут комплексовать перед «старшим братом»
Половина белорусских студентов ощущает близость к российской культуре.
На вопрос «Как часто вы чувствуете общность (единение) со следующими группами людей, о ком вы могли бы сказать «Это – мы»?» 50% белорусских студентов ответили, что идентифицируют себя с гражданами России, и 28% — с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Такие результаты опроса опубликованы в монографии «Социокультурный анализ современного белорусского общества», пишет "Завтра твоей страны".
Автор монографии доцент кафедры экономической социологии БГЭУ Ирина Лашук подчеркивает, что белорусские студенты чувствуют общность, сходство с гражданами России, но это не значит, что они хотят ими стать.
Почему белорусской молодежи настолько близок «русский дух», объяснили эксперты.
«Люди ощущают себя так, словно живут на периферии»
В сознании многих граждан Беларусь остается периферийной территорией по отношению к Москве и России в целом. Отчасти потому, что оттуда идут новые бизнес-практики, российский уровень образования ценится выше, по многим каналам идет сравнение с Москвой и ориентир на нее, отмечает социолог Елена Артёменко.
— Ощущение периферийности все еще наследуется нами. Оно действует и на молодежь. Хотя многое зависит от регионов. В западных — люди больше ориентируются на Евросоюз, а в Витебске и даже Минске — на Москву, — отмечает эксперт.
Большое влияние на настроения оказывает медиапространство.
— На телевидении много развлекательного и новостного материала – это в основном российский продукт. В целом белорусы потребляют много российского контента: эстрады, поп-культуры, подкастов, радио, сериалов — вместо своего национального, — говорит Елена Артёменко.
Причем отечественные медиапродукты не в состоянии переключить на себя интерес аудитории.
— Инвестиции привлекает тот, кто уже имеет силу и вес. Национальному контенту в этом плане сложно конкурировать с российским. У него нет таких средств и такого масштаба аудитории, которая бы привлекала рекламодателей, — считает Елена Артёменко.
«Такие взгляды − следствие белорусской идеологии»
Позиция студентов отечественных вузов совершенно не означает, что половина студентов отождествляет себя с россиянами в ущерб своей белорусской идентичности, считает аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.
— Это лишь показывает благоприятное отношение к России. То есть Россия представляется для белорусской молодежи как более близкая и дружественная страна, — поясняет политолог.
Такие настроения, симпатии и самоидентификация белорусской молодежи являются прямым следствием идеологии государства, считает Андрей Елисеев.
— Все белорусские новости — это больше новости о деятельности и высказываниях главы государства. А белорусская идеологическая линия поддерживает нарратив, что Беларусь — «младший брат» России. Последняя же показана как основной союзник, от которого страна зависит, — говорит эксперт.
Свою лепту вносит и то, как в школах и вузах преподносится история Беларуси, Советского Союза.
— Там тоже красной нитью проходит тема исторической и культурной общности народов Беларуси и России, — отмечает Андрей Елисеев.
С приходом к власти Александра Лукашенко в стране формировались «провосточные» институты, в том числе те, что формируют личность, – школа и вузы, добавляет социолог Сергей Николюк.
В том, что молодежь ощущает свою схожесть с россиянами, эксперт не видит ничего удивительного и нового.
— На протяжении всех лет работы Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в 1992-2016 годов около 70% белорусов считали, что россияне и белорусы – единый народ, − отмечает он. — За редким конъюнктурным исключением, геополитические предпочтения в пользу Востока в белорусском обществе преобладали всегда.
Эта система ценностей воспроизводится в каждом новом поколении. Среди молодых людей, как правило, было больше тех, кто критически относился к власти, отдавал предпочтение западным идеалам и выступал за укрепление национальной идентичности. Но по мере взросления той самой молодежи, ее взгляды менялись.
Спасение в образовании и популярности белорусского языка
Эксперты считают, что настроения и симпатии населения сказываются на восприятии им тех или иных политических решений, внутринациональных и международных отношений и веяний. И есть риски ослабевания независимости государства.
Если пустить ситуацию на самотек, то сложно ожидать изменений в сторону более сильного отождествления себя с белорусской культурой и нацией. Важно, чтобы государство или частные игроки поддерживали белорусские проекты, в том числе медийные, считает Елена Артёменко. Тогда они могли бы расти, крепнуть и составлять хоть какую-то конкуренцию российским.
Эксперты убеждены, что повысить национальную идентичность помогло бы и содействие популяризации белорусского языка.
— В стране проводится курс на русификацию, а роль белорусского языка намного более ущербна, чем это было в конце 1980-х, — отмечает Андрей Елисеев.
Постепенный переход на белорусский язык образования и работы госорганов повысил бы его употребление в обиходе и в информационном поле, добавляет Елена Артёменко.
09:38 30/05/2019