Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Когда белорусы перестанут комплексовать перед «старшим братом»

Половина белорусских студентов ощущает близость к российской культуре.

Когда белорусы перестанут комплексовать перед «старшим братом»
На вопрос «Как часто вы чувствуете общность (единение) со следующими группами людей, о ком вы могли бы сказать «Это – мы»?» 50% белорусских студентов ответили, что идентифицируют себя с гражданами России, и 28% — с теми, кого можно отнести к «русскому миру». Такие результаты опроса опубликованы в монографии «Социокультурный анализ современного белорусского общества», пишет "Завтра твоей страны".

Автор монографии доцент кафедры экономической социологии БГЭУ Ирина Лашук подчеркивает, что белорусские студенты чувствуют общность, сходство с гражданами России, но это не значит, что они хотят ими стать.

Почему белорусской молодежи настолько близок «русский дух», объяснили эксперты.

«Люди ощущают себя так, словно живут на периферии»


В сознании многих граждан Беларусь остается периферийной территорией по отношению к Москве и России в целом. Отчасти потому, что оттуда идут новые бизнес-практики, российский уровень образования ценится выше, по многим каналам идет сравнение с Москвой и ориентир на нее, отмечает социолог Елена Артёменко.

— Ощущение периферийности все еще наследуется нами. Оно действует и на молодежь. Хотя многое зависит от регионов. В западных — люди больше ориентируются на Евросоюз, а в Витебске и даже Минске — на Москву, — отмечает эксперт.

Большое влияние на настроения оказывает медиапространство.

— На телевидении много развлекательного и новостного материала – это в основном российский продукт. В целом белорусы потребляют много российского контента: эстрады, поп-культуры, подкастов, радио, сериалов — вместо своего национального, — говорит Елена Артёменко.

Причем отечественные медиапродукты не в состоянии переключить на себя интерес аудитории.

— Инвестиции привлекает тот, кто уже имеет силу и вес. Национальному контенту в этом плане сложно конкурировать с российским. У него нет таких средств и такого масштаба аудитории, которая бы привлекала рекламодателей, — считает Елена Артёменко.

«Такие взгляды − следствие белорусской идеологии»


Позиция студентов отечественных вузов совершенно не означает, что половина студентов отождествляет себя с россиянами в ущерб своей белорусской идентичности, считает аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

— Это лишь показывает благоприятное отношение к России. То есть Россия представляется для белорусской молодежи как более близкая и дружественная страна, — поясняет политолог.

Такие настроения, симпатии и самоидентификация белорусской молодежи являются прямым следствием идеологии государства, считает Андрей Елисеев.

— Все белорусские новости — это больше новости о деятельности и высказываниях главы государства. А белорусская идеологическая линия поддерживает нарратив, что Беларусь — «младший брат» России. Последняя же показана как основной союзник, от которого страна зависит, — говорит эксперт.

Свою лепту вносит и то, как в школах и вузах преподносится история Беларуси, Советского Союза.

— Там тоже красной нитью проходит тема исторической и культурной общности народов Беларуси и России, — отмечает Андрей Елисеев.

С приходом к власти Александра Лукашенко в стране формировались «провосточные» институты, в том числе те, что формируют личность, – школа и вузы, добавляет социолог Сергей Николюк.

В том, что молодежь ощущает свою схожесть с россиянами, эксперт не видит ничего удивительного и нового.

— На протяжении всех лет работы Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в 1992-2016 годов около 70% белорусов считали, что россияне и белорусы – единый народ, − отмечает он. — За редким конъюнктурным исключением, геополитические предпочтения в пользу Востока в белорусском обществе преобладали всегда.

Эта система ценностей воспроизводится в каждом новом поколении. Среди молодых людей, как правило, было больше тех, кто критически относился к власти, отдавал предпочтение западным идеалам и выступал за укрепление национальной идентичности. Но по мере взросления той самой молодежи, ее взгляды менялись.

Спасение в образовании и популярности белорусского языка


Эксперты считают, что настроения и симпатии населения сказываются на восприятии им тех или иных политических решений, внутринациональных и международных отношений и веяний. И есть риски ослабевания независимости государства.

Если пустить ситуацию на самотек, то сложно ожидать изменений в сторону более сильного отождествления себя с белорусской культурой и нацией. Важно, чтобы государство или частные игроки поддерживали белорусские проекты, в том числе медийные, считает Елена Артёменко. Тогда они могли бы расти, крепнуть и составлять хоть какую-то конкуренцию российским.

Эксперты убеждены, что повысить национальную идентичность помогло бы и содействие популяризации белорусского языка.

— В стране проводится курс на русификацию, а роль белорусского языка намного более ущербна, чем это было в конце 1980-х, — отмечает Андрей Елисеев.

Постепенный переход на белорусский язык образования и работы госорганов повысил бы его употребление в обиходе и в информационном поле, добавляет Елена Артёменко.

09:38 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Через месяц Лукашенко и Путин объявят друг другу новую "войну"?
Политолог: Россия будет усиливать экономическое давление на Беларусь
"Коммерсантъ FM": Новый союз с Беларусью откладывается. Лукашенко обороняется и даже контратакует


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё