В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Малышка появилась на свет раньше времени - на 23-й неделе. При этом девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети. Таким образом, она может считаться самым маленьким ребенком в мире, пишет РИА Новости





Еще в декабре прошлого года врачи сообщили будущей матери неутешительный диагноз - беременность проходит с осложнениями, ребенок в утробе не набирает вес, необходимы преждевременные роды.





Многочисленная команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. И только сейчас сотрудники больницы Sharp Mary Birch (Сан-Диего) рассказали о своем успехе.