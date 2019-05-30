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В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Американским врачам удалось совершить чудо - они выходили девочку, вес которой при рождении составлял всего 245 граммов.

Малышка появилась на свет раньше времени - на 23-й неделе. При этом девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети. Таким образом, она может считаться самым маленьким ребенком в мире, пишет РИА Новости.

Еще в декабре прошлого года врачи сообщили будущей матери неутешительный диагноз - беременность проходит с осложнениями, ребенок в утробе не набирает вес, необходимы преждевременные роды.

Многочисленная команда врачей выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев. И только сейчас сотрудники больницы Sharp Mary Birch (Сан-Диего) рассказали о своем успехе.

09:49 30/05/2019
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