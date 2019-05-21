



Останки его тела были в камышах в 100 метрах от постройки, в которой охранники рыбхоза продают билеты на платную рыбалку. 24 мая ему исполнилось бы 50 лет…





Хотя прошли один год и семь месяцев, сомнений, что это именно Сергей Ленковец, не возникло: найдены вещи и документы, которые в ламинированной оболочке хорошо сохранились.





Осенью 2017 года Сергей Ленковец, возвращаясь с работы в деревню Локтыши, около 19 часов вечера возле деревни Начь вышел из автомобиля, которым управляла его жена. Что между ними случилось – неизвестно. До дома оставалось около пяти километров. Женщина уехала, а он остался. На другой день, когда он не вернулся, родные сначала сами искали его между Начью и Локтыши, заглядывая в канавы, реку, но не нашли. Потом заявили, что человек бесследно исчез.





По факту исчезновения человека Ганцевичским райотделом Следственного комитета тогда было возбуждено уголовное дело. Милиция, Следственный комитет, поисковый отряд “Ангел” и добровольцы неоднократно прочесывали окрестности. Даже в этом году добровольцы отряда “Ангел” три раза в разных местах организовывали его поиски. Однако все были безуспешными.









По словам родственника погибшего, останки человека нашел уроженец Локтышей, который сейчас живет в Барановичах и работает в отделе по чрезвычайным ситуациям. Он проходил по тропе около озера и случайно обратил внимание, что в камышах что-то лежит… После этого он сообщил в милицию.





Как погибший сюда попал, остается только догадываться. Однако, по мнению родных, версия, что он пришел сюда сам, чтобы наложить на себя руки, маловероятна.





“У Сергея были золотые руки, он был токарем, сварщиком, которого редко найдешь. Да и планов у него всяческих было много: токарный станок купил, еще какое-то оборудование, так как люди к нему обращались часто и он все делал мастерски “, – размышляет шурин Сергея Леонид Писарик из деревни Начь.





При осмотре места происшествия было не понятно: как столько времени тело пролежало здесь и никто не мог его увидеть? Здесь же почти ежедневно было много рыбаков, которые рыбачили с берега и на лодках, люди и отдыхать приходили. Однако, по словам рыбаков, в прошлом году в этом месте стояла вода, а сейчас уровень ее сильно снизился.









В отчаянии дная сестра погибшего Людмила Писарик обращалась даже к разным экстрасенсам и гадалкам. И те давали надежду близким, почти все говорили, что Сергей Ленковец жив.





“Трудно передать словами состояние души, когда живешь в неизвестности, что родной человек внезапно исчез бесследно, – рассказала «ПР» Людмила Иосифовна на месте, где нашли тело ее брата. – От безутешности, чтобы заполнить этот вакуум, мы ездили к экстрасенсам в разные места, надеясь хотя от них услышать, жив ли он, или нет уже его на этом свете”.





По ее словам, только одна женщина сказала: “Ищите его в воде”.





Но, осмотрев многократно реку и водоем между Начью и Локтышами, родным не хотелось в это верить. Тем более, что предсказания, что брат жив (об этом все как один говорили еще несколько экстрасенсов), давали надежду, что родной человек вернется.









“Одна гадалка говорила, что Сергею дала убежище какая-то женщина с лицом неславянской внешности и узкими глазами. Но пока что он будто не может выйти на связь, так как что-то ему мешает. Та же гадалка успокаивала, что я не должна плакать, так как этим самым сделаю ему хуже. Я как-то сдерживала себя. Думала, ну пусть, может, хоть там что-то и случилось, лишь бы был жив, может, когда-то приедет домой”.





Это сейчас Людмила считает, что обращалась к шарлатанам. По ее словам, одна колдунья вообще сказала бессмыслицу какую-то, что она не видит Сергея ни живым, ни мертвым.





“А как это так? Это же не поддается здравому смыслу. Не инопланетянин же, а человек – жил, а тут вдруг нигде его нет! – рассказывала Людмила Писарик. – Сейчас такая обида, что все эти экстрасенсы – обманщики. Люди, считай, за соломинку хватаются, а у них только одна цель – деньги, а то, что у людей горе, их не волнует”.





Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и должны установить, как мужчина мог попасть на место, где его нашли, а также причину смерти. Задача эта не из легких, учитывая условия, где находился труп, и время. Однако, если есть свидетели, которым что-то известно, или кто вспомнил что-нибудь в этой связи, то сообщайте в милицию или Следственный комитет. Любая информация будет важной.



