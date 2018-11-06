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В Гомеле мужчина освободился из СИЗО, но не смог трудоустроиться и жил в лесу в шалаше

Бывший арестант вынужден был жить в лесу под Гомелем, так как не смог найти работу. Обнаружили его в апреле.

Фото с сайта Progomel.by


В Светлогорском райисполкоме состоялся межведомственный семинар по вопросу обеспечения трудовой и социальной реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, там и были озвучены факты, когда люди, вышедшие из мест лишения свободы, остаются без жилья, работы и даже без паспортов. 

Без вмешательства милиции их не берут на работу даже уборщиками. 

Вот краткие выдержки из информационной справки.

По ходатайству УИИ ЖОВД, 15.01.2019 гражданин К. заселен в общежитие, там же и временно зарегистрирован до 20.01.2020. С целью оказания содействия в трудоустройстве гражданин К. был направлен в управление по труду и занятости. От управления по труду 01.02.2019 он был направлен для трудоустройства в филиал «Гомельэнергоспецремонт» РУП «Гомельэнерго» по имеющейся вакансии – уборщик территории. Но в трудоустройстве ему было отказано с формулировкой  «несоответствие квалификации».

Какая квалификация нужна уборщику территории, проще говоря, дворнику – сами понимаете.


Или вот еще.

При беседе в УИИ ОВД администрации Советского района г. Гомеля с освободившимся 06.11.2018 из СИЗО-3 г. Гомеля гражданином Д., 1975 г.р., установлено, что он не имеет паспорта, трудоустроиться никуда не может, восстановить документ не имеет материальной возможности, постоянного места жительства также не имеет, проживает в лесу.

При выезде на место, указанное гражданином Д., установлено, что в лесу в недалеко от Гомеля построен шалаш, оборудован стол для приема пищи, костер для приготовления пищи.

Прокуратурой области в этот же день, 23.04.2019, проинформирован Гомельский городской исполнительный комитет о необходимости оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


Олег Сомов, "Белорусский партизан"
09:14 30/05/2019
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