Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Днепропетровская область Украины может быть переименована в Сичеславскую, а Кировоградская – в Кропивницкую

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия 29 мая рекомендовал Верховной Раде предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Авторы законопроектов предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Проект закона №9310-1 был подан как альтернативный после того, как депутаты отклонили одобренный комитетом законопроект №8329 аналогичного содержания. Новый документ также был направлен в Конституционный Суд, который 3 апреля пришел к выводу, что изменение названия области с Днепропетровской на Сичеславскую не влечет ограничения прав и свобод граждан и не направлено на нарушение территориальной целостности Украины.

Областной центр Кировоград был переименован в Кропивницкий 14 июля 2016 года, а 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. 

08:56 30/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром Украины
Саакашвили вернулся в Украину - встречали караваем
Решено: первый визит Зеленского в Брюссель


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё