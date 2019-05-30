Авторы законопроектов предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.





Проект закона №9310-1 был подан как альтернативный после того, как депутаты отклонили одобренный комитетом законопроект №8329 аналогичного содержания. Новый документ также был направлен в Конституционный Суд, который 3 апреля пришел к выводу, что изменение названия области с Днепропетровской на Сичеславскую не влечет ограничения прав и свобод граждан и не направлено на нарушение территориальной целостности Украины.





Областной центр Кировоград был переименован в Кропивницкий 14 июля 2016 года, а 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр.



