30 мая исполняется 20 лет со дня трагедии на Немиге
30 мая исполняется 20 лет со дня трагедии на Немиге. В этот день в 1999 году в подземном переходе станции метро "Немига" во время давки погибли 53 человека. Это были преимущественно молодые люди — от 14 до 20 лет. Более сотни получили травмы.
Вблизи проходил праздник пива, когда начался неожиданный дождь и гроза. Спасаясь от дождя, толпа побежала прятаться в метро, началась паника и давка. По тем, кто упал, бежали другие, кого тащила за собой толпа, передает "Еврорадио".
Через три года после трагедии, 30 мая 2002 года, на месте трагедии был установлен мемориал "Розы": это стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка в память погибших. Слева от них располагается маленькая часовня с металлической плитой, где указаны имена всех жертв.
Сегодня в 9:00 в минском Свято-Духовом кафедральном соборе пройдет молебен по жертвам Немиги. В нем примут участие родственники погибших. Потом они пройдут крестным ходом к месту трагедии и возложат цветы.
08:05 30/05/2019
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