На протяжении всего одной недели, с 20 по 26 мая, на водоемах Беларуси погибли 15 человек, сообщает СТВ





– Прошлая неделя выдалась крайне трагичной в плане происшествий, погибли 15 человек. Причем трое детей утонули за сутки в одном лишь Климовичском районе. 26 мая два малолетних родных брата, катаясь на велосипедах вдоль берега, захотели подойти ближе к воде, но поскользнулись на бетонных плитах и упали вниз. Один брат спасал другого, не спаслись оба, – рассказал Сергей Патрикеев, начотдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД.





Предупреждая подобные трагедии специалисты советуют купаться только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.