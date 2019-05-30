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Всего за одну неделю мая в Беларуси утонули 15 человек, в том числе дети

ОСВОД сообщил трагическую статистику

На протяжении всего одной недели, с 20 по 26 мая, на водоемах Беларуси погибли 15 человек, сообщает СТВ.

– Прошлая неделя выдалась крайне трагичной в плане происшествий, погибли 15 человек. Причем трое детей утонули за сутки в одном лишь Климовичском районе. 26 мая два малолетних родных брата, катаясь на велосипедах вдоль берега, захотели подойти ближе к воде, но поскользнулись на бетонных плитах и упали вниз. Один брат спасал другого, не спаслись оба, – рассказал Сергей Патрикеев, начотдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД.

Предупреждая подобные трагедии специалисты советуют купаться только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.

07:56 30/05/2019
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